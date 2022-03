Una vita/ Anticipazioni puntata 15 marzo: Mendez indaga sulla morte di Felicia

Una vita, anticipazioni puntata 15 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 15 marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ Aurelio, con la complicità della sorella Natalia, conduce Anabel in un luogo solitario, la ragazza all’inizio si mostra molto infastidita poi si calma, il Quesada sa quali sono i suoi punti deboli e le regala la cavalla che sta cavalcando. Lolita è preoccupata per quello che potrebbe accadere ad Antonito, finalmente il loro rapporto si sta ricomponendo e la partenza improvvisa del marito, quando la guerra è in atto, non la rassicura. Mendez ha lasciato il suo incarico di commissario ed è giunto ad Acacias per indagare privatamente sulla morte di Felicia. Marcos vuole scoprire chi ha avvelenato la moglie. Genoveva vorrebbe entrare in affari con Marcos e Aurelio ma il Bacigalupe rifiuta il suo investimento. Il Quesada per fargli cambiare idea, rivela alla Salmeron che in passato l’uomo è stato un mercenario.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Casilda è sospettosa, Soledad ha acquistato molti abiti eleganti per lei dicendo di aver vinto alla lotteria, ma la domestica non ci crede. Sabina è preoccupata per Miguel e gli chiede cosa gli succede, l’avvocato non sa come comportarsi con l’eredità di Camino, la nonna non comprende dove sia il problema, don Marcos lo ha assunto per occuparsi della questione, deve soltanto assecondare il suo cliente. Il ragazzo non dimentica le complicanze che ha dovuto affrontare con il Quesada, sono due casi diversi ma il cliente è il medesimo e l’avvocato non è d’accordo su molte cose, soprattutto sulle questioni morali. Sabina fa notare al nipote che ad aver bisogno della sua assistenza non è don Marcos ma piuttosto Camino e non può lasciarla da sola ad affrontare gli avvoltoi dei parenti di suo marito. Miguel ne sta facendo una questione personale è difficile lavorare per Marcos visto che è il padre di Anabel e seguendo il suggerimento di Antonito è intenzionato a troncare qualsiasi rapporto di lavoro con il Bacigalupe. Sabina insiste facendo notare al nipote che non si sta parlando dell’eredità di don Marcos ma di quella di Camino, ma Miguel non cambia idea, non ha voglia di cimentarsi in una lotta che sa già di perdere, non vuole oltraggiare i suoi principi morali. Sabina le ricorda che per salvaguardare i suoi principi ha trasformato due nonni delinquenti in persone per bene, che fine farebbero i suoi principi se abbandonasse Camino, si sentirebbe male e in colpa, quind inon ha altra scelta che occuparsi del caso.

Il Primo Ministro ha firmato per la neutralità della Spagna per la guerra, ma Antonito è preoccupato deve raggiungere il Messico per una missione diplomatica e ha paura di prendere l’aereo, anche se fa credere a Lolita che deve viaggiare in treno, la donna capisce che sta mentendo solo per non farla preoccupare. Marcos e Aurelio festeggiano perché con la Spagna neutrale possono vendere le armi ad entrambe le nazioni del conflitto. Il Quesada ha intenzione di investire molto denaro a patto di mettere da parte la rivalità che c’è con Marcos. Daniela propone a Sabina di inserire nel menù alcuni piatti italiani, dopo l’assaggio la Olmedo dà il benestare. Susana è molto felice, informa Liberto che dopo aver portato a termine alcune ricerche, si è convinta che l’uomo che ha sposato la principessa di Prussia non è suo marito Armando. Il nipote che conosce la verità non riesce a parlare con la zia nonostante Rosina lo inviti a farlo. Susanna è certa che il marito non le abbia fatto nessun affronto, mentre Liberto è convinto del contrario ma non avendo in mano nessuna prova, rimanda la conversazione. Fabiana chiede a Jacinto come mai Indalesia invece di aprire il negozio trascorre molto tempo in guardiola, l’uomo è vago nelle risposte, mentre la locandiera teme che tra i due ci sia una storia sentimentale.

