Una vita/ Anticipazioni puntata 15 ottobre: Ramon lascia la politica?

Una vita, anticipazioni puntata 15 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 15 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Ramon Palacios è disperato perché il clima a casa sua si è fatto invivibile: prima litigava con il figlio, ora con la nuora e la moglie e tutto solo per colpa della politica. Per questo motivo, dopo essersi confrontato con l’amico Armando che era stato il primo a proporgli di entrare in politica, decide che forse questa avventura è arrivata al capolinea, almeno se vuole mantenere serenità nella sua famiglia. Le condizioni di salute di Felipe sono preoccupanti e l’avvocato non si sveglia, nonostante le cure del medico. Laura è al suo capezzale e si sente molto in colpa per averlo avvelenato. Bellita è felice per il disco che ha realizzato con Jacinto ed è convinta che sarà un successo. La critica, però, non accoglie la sua produzione in modo benevolo e questo manda la donna in grande crisi. Servante, intanto, trama alle spalle dell’amico portinaio, geloso della possibilità di successo che ha avuto con la Del Campo. Cesareo avvisa Camino di aver visto Ildefonso fuori di sé.

Una vita/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Felipe in coma!

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Laura avvelena Felipe il quale inizia a sentirsi male e la prega di aiutarlo. La domestica fra le lacrime gli dice che non avrebbe mai voluto fare una cosa del genere ma Velasco l’ha costretta. Tentando di afferrare la domestica, l’avvocato cade a terra sbattendo la testa. Proprio mentre Laura attenta alla vita di Felipe, Genoveva è decisa ad andare a casa del marito per convincerlo a non andare a Cuba a cercare Santiago. Viene però intercettata da Velasco che fa di tutto per non farle raggiungere l’Alvarez Hermoso, prima dicendole che non si può umiliare in questo modo, poi convincendola a tornare a casa per firmare dei documenti, dicendole che subito dopo potrà andare dove vuole. Il mattino dopo Genoveva si risveglia in uno strano stato confusionale e riceve un pacco da Velasco con dei dolci per scusarsi dell’insistenza del giorno prima.

Una vita/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: Laura avvelena Felipe!

Camino non ha notizie di Ildefonso ed è molto preoccupata perché da quello che le ha detto il marito prima di uscire di casa, è convinta che voglia tentare il suicidio. Ne parla con la madre ma Felicia tenta di tranquillizzarla, minimizzando le sue preoccupazioni, dicendole che sicuramente il ragazzo ha voluto trovare consolazione in qualche taverna. Camino sa che non è così, ma non immagina che proprio qualche ora prima Cesareo ha incontrato il marchese al parco in stato confusionale. Felicia ha ricevuto una proposta di matrimonio da Marcos, ma la donna dichiara di essere troppo turbata per la situazione di sua figlia per rispondere. Bellita e José invitano Jacinto e Marcelina a casa loro per ascoltare la prima copia del disco, poi gliene regalano una copia annunciando loro che sono intenzionati a ordinarne moltissime per far conoscere a tutti il nuovo lavoro della Del Campo.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Ildefonso ripudiato da suo nonno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA