Una vita/ Anticipazioni puntata 15 settembre: Camino cerca di sedurre Ildefonso

Nella puntata di oggi, mercoledì 15 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Camino è ormai decisa a consumare il suo matrimonio e così si fa trovare completamente nuda da Ildefonso. Il marito, però, reagisce molto freddamente. Velasco riesce a condurre l’interrogatorio di Cesareo con tanta maestria da rendere nulla la sua testimonianza: fa sfilare una serie di donne dal volto coperto davanti agli occhi del guardiano che non riesce a individuare quale sia Genoveva. Felipe e Mendez si rendono conto che l’esito del processo è molto incerto e che Genoveva rischia di farla franca. Intanto Servante si convince che uno degli ospiti paganti della locanda sia un giudice sotto mentite spoglie e così inizia a trattarlo con molto riguardo, senza però ottenere nessun assenso da parte sua.

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” Ramon discute con Liberto della candidatura di Antonito nelle file dei conservatori e il Seler lo fa ragionare sul fatto di essere più accondiscendente nei confronti del figlio. Alodia e Jacinto ricevono alla soffitta un regalo anonimo, una grossa cassa di legno che contiene un vecchio tappeto. Quando tutti vanno via, ognuno preso dai propri impegni, la cassa si apre e dal suo interno esce Jacques, che si è introdotto nella soffitta per poter frugare fra le cose di Casilda e rientrare in possesso della spilla che originariamente aveva regalato a Susana. Mentre sta cercando il prezioso bottino è però costretto a nascondersi perché arriva qualcuno e si fa anche male perché infila la mano in una trappola per topi. Poi si nasconde nuovamente perché rientrano proprio Casilda e Alodia e per poco Jacques non rischia di farsi scoprire. Armando è al locale di Felicia e i due commentano la notizia di Genoveva e del processo. I due però vengono interrotti dall’arrivo di Rosina che viene a raccontare all’amica di aver visto Camino e Ildefonso che passeggiavano felici per strada. In realtà però la Rubio vuole sapere dell’appuntamento fra Felicia e Marcos. Ildefonso è solo e pensieroso a casa e riguarda i suoi cimeli di guerra, quando viene sorpreso da Camino.

Antonito torna a casa un po’ depresso perché pensa che suo padre non sia felice della sua candidatura. Incontra però Carmen che invece cerca di incoraggiarlo in tutti i modi, dicendogli che il Paese ha bisogno di persone serie come lui. Servante è preoccupato perché, dopo aver scelto ben 4 persone come figli fasulli, teme che nel caso della visita dei giudici nessuno di loro sarà presente alla locanda nel momento giusto, così si accorda con Jacinto per essere avvisati nel momento opportuno. Arriva Casilda la quale consiglia di chiedere l’aiuto di Cesareo che conosce tutti e che potrà avvisare in caso di arrivo dei giudici, ma il guardiano è abbastanza teso perché deve deporre al processo. Così Jacinto e Servante decidono di andare in tribunale per sostenere l’amico. In tribunale è arrivato il momento della deposizione del guardiano e Velasco inizia a mettere in dubbio il rapporto fra Cesareo e Santiago Becerra, mandando in confusione il guardiano che inizia a imbrogliarsi sui particolari della sua testimonianza. Bellita e José litigano perché l’uomo non vuole accompagnare la moglie in Argentina.

