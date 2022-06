Una vita/ Anticipazioni puntata 17 giugno: David respinge le avance di Genoveva

Una vita, anticipazioni puntata 17 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 17 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” Genoveva decide di mettere alla prova David, visto che è convinta che l’uomo non abbia con Valeria il rapporto che tutti immaginano. Va, quindi, a casa dei due sposini per provare a sedurlo ma, inaspettatamente, David la respinge, non certo perché è il vero marito di Valeria ma perché prova una sincera attrazione nei confronti della sua finta moglie e non è interessata ad altre donne. Lolita riceve una lettera dal partito conservatore e questa circostanza creerà nuove tensioni fra lei e Ramon. Per questo motivo decide di affidare a Marina l’organizzazione degli ultimi preparativi per la cerimonia di commemorazione dei morti durante l’attentato. Alodia, inviperita dal fatto che Valeria ha trovato in Azucena una persona molto dotata per la musica, decide di dare uno smacco morale a tutti e affida a Servante i soldi pattuiti per il pianoforte. Peccato che il marito di Fabiana non abbia assolutamente intenzione di procurarle lo strumento musicale.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” il nuovo infermiere di Felipe, Prudecio, minaccia di andarsene perché l’avvocato è sempre più intollerante. Interviene Lolita che non solo vorrebbe provare a convincerlo ad essere più tollerante ma anche ricordargli che l’inaugurazione avverrà fra soli quattro giorni, quindi è necessario terminare il discorso. Questa informazione getta l’uomo nel panico perché non ha ancora scritto nulla. José, Bellita e Alodia vanno a pranzo al Nuevo Siglo insieme a Liberto, Rosina, la sorella e Azucena per trascorrere la giornata insieme. La famiglia Seler non vuole far vedere che è in ristrettezze economiche e così accetta di ordinare i piatti più prelibati e costosi. Intanto Imma parla con il nipote ed è molto felice perché finalmente gli affari iniziano ad andare bene, il locale va alla grande. Più tardi Guillelmo riceve la visita di Casilda che gli porta delle informazioni di Azucena, visto che il giovanotto ha intenzione di conquistare la nipote dei Seler. Liberto racconta più tardi alla moglie che purtroppo i soldi che hanno a disposizione non sono sufficienti per la ristrutturazione del locale, così ha pensato di chiedere un prestito a Felipe ma l’avvocato non era in grado di sostenere una conversazione del genere, così ha pensato di chiedere ai Dominguez ma Rosina è assolutamente contraria perché non vuole che la notizia delle loro perdite economiche diventi di dominio pubblico.

Valeria e David tornano dall’opera e parlano dello spettacolo che hanno visto. Fra i due inizia ad esserci più armonia e riescono a parlare e a ridere insieme. Il bel pomeriggio, però, viene interrotto dalle signore, fra cui Genoveva, che sono al locale a prendere un caffè e vogliono che Valeria le raggiunga. Quando sono tutte sedute al tavolo, il discorso cade su Azucena e sulle lezioni di musica che la nuova arrivata si è offerta di darle gratuitamente. Questo discorso, però, infastidisce molto Alodia che invece ha interrotto gli studi perché non aveva assolutamente orecchio musicale. Lolita riceve la visita di Marina che è una donna che la aiuta nei preparativi dell’evento, visto che anche lei ha perso dei familiari. Ramon, però, è molto infastidito dalla sua presenza e dal continuo parlare della commemorazione dell’attentato. Servante è alla ricerca di denaro perché vuole investire in borsa ma non sa come procurarselo, così prova ad abbindolare Alodia promettendole di procurarle un pianoforte a muro con il quale le darà lezioni per imparare a cantare senza apprendere prima le note e le melodie.

