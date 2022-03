Una vita/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Anabel sorprende il padre con Soledad

Una vita, anticipazioni puntata 17 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 17 marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ Anabel va a fare una passeggiata e torna prima, sorprendendo nuovamente suo padre e Soledad insieme. Questa volta, però, non c’è ombra di dubbio su quello che sta succedendo e la ragazza si infuria perché pensa che per tanto tempo è stata presa in giro dalle persone alle quali voleva più bene. Intanto Fabiana è sempre più sospettosa nei confronti della domestica di casa Bacigalupe e vuole smascherare le sue bugie. Indalecia ha intenzione di sedurre Jacinto e per farlo vuole prenderlo per la gola. Proprio quando il custode di Acacias 38 è sul punto di cedere, arriva a sorpresa la Zia Benigna che è tornata in città senza avvisare nessuno e sventa i piani della figlia. Lolita aveva tirato un sospiro di sollievo dopo aver ricevuto notizie dal marito, tuttavia Ramon è costretto a dirle che la missione di Antonito è molto più pericolosa di quanto lei immagini e così la ragazza piomba nuovamente in uno stato di ansia.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Aurelio, dopo aver teso una trappola ad Anabel con l’aiuto di Natalia, le dona in regalo una cavalla bellissima. La ragazza gli confessa di essere confusa perché ha passato molto tempo ad odiarlo e ora si meraviglia di non riuscirci più, così il Quesada le suggerisce di andare a fare un giro a cavallo prima di decidere cosa fare. Il giorno dopo Anabel incontra Natalia in strada e le due litigano visto che la Bacigalupe accusa l’altra di aver tentato di manipolarla con la complicità di suo fratello e le intima di non mettersi mai più in mezzo fra lei e Aurelio, poi le confessa di non aver accettato il regalo del cavallo. Ignacio non si presenta a casa dei Dominguez né a merenda né a cena e Alodia si dispiace molto per questo. Bellita ne approfitta per chiedere al marito come mai è così ostile nei confronti di suo nipote e José le dice non solo che non si fida di lui ma anche che è rimasto molto seccato per il fatto che lei non lo ha consultato prima di invitarlo a vivere lì. La Del Campo ribatte però che certamente lui è l’ultimo a poter parlare visto che ha raccontato ai quattro venti che stava per uscire il suo nuovo disco. Più tardi Ignacio torna a casa e aiuta Alodia a portare in cucina un sacco di patate, poi la riempie di complimenti e le dice che per lui non è solo una domestica ma una ragazza bellissima che fa girare la testa.

Lolita riceve un telegramma da parte di Antonito e tutta la famiglia tira un sospiro di sollievo perché il ragazzo è sano e salvo. Anche Sabina riceve un telegramma misterioso e a portarglielo è Daniela. La cameriera del Nuevo Siglo prova a indagare chi possa aver scritto alla donna dalla Svizzera ma la nonna di Miguel taglia corto e le dice di tornare a lavorare. Indalecia ha deciso di prendere Jacinto per la gola e così si veste bene e gli dice che quel giorno a pranzo gli preparerà un capretto e non ha intenzione di accettare un no come risposta. Jacinto si sente malissimo perché teme di non riuscire a resistere alla tentazione e non vuole tradire Marcelina. Quando Casilda lo racconta a Fabiana, le due scherzano sulle reali intenzioni della donna. Poi le due parlano di Soledad e della storia che ha raccontato sulla vincita della lotteria ma qualcosa nella storia della domestica fa acqua. Casilda confessa all’amica che Alodia ha trovato un vestito di Donna Felicia sotto il letto di Soledad e nessuno ricorda che lei abbia mai parlato di acquistare un biglietto della lotteria.

