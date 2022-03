Una vita/ Anticipazioni puntata 18 marzo: Fabiana vuole smascherare Soledad

Una vita, anticipazioni puntata 18 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 18 marzo, della soap opera spagnola “Una vita” Fabiana scopre che Soledad non ha acquistato un biglietto della lotteria come aveva voluto far credere a tutti e così decide che deve smascherare a tutti i costi le sue bugie. La domestica di casa Bacigalupe, però, ha ben altri problemi ai quali pensare visto che viene sorpresa in atteggiamenti intimi con Marcos proprio da Anabel e questa volta la ragazza non ha intenzione di lasciarsi abbindolare dalle sue scuse. L’arrivo provvidenziale di Zia Benigna ha impedito a Jacinto di fare qualcosa di cui poi pentirsi. José, dopo aver saputo tutto dalla moglie, decide di essere molto più indulgente nei confronti del ragazzo, mentre Alodia è sempre più invaghita di Ignacio il quale, però, sembra essere il tipo che flirta con tutte.

Una vita/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Anabel sorprende il padre con Soledad

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Anabel è molto turbata dagli ultimi incontri con Aurelio e così si confida con Soledad la quale le consiglia di non chiudere le porte all’amore, anche se lei stessa non prova grande simpatia per il messicano e tra l’altro non piace affatto a Marcos. Casilda confessa a Fabiana che pensa che Soledad sia una ladra e abbia rubato i vestiti, anche perché non ha senso che una donna senza fidanzato né pretendenti abbia dei vestiti così belli. Fabiana è d’accordo e pensa che la questione vada indagata a fondo. Sabina offre a Lolita, Carmen, Susana e Rosina tè e pasticcini per festeggiare la guarigione della moglie di Antonito. Le donne ne approfittano anche per fare i complimenti a Sabina per aver scelto Daniela e la locandiera racconta che anche Miguel ha trovato la ragazza molto interessante e pensa che la giovane italiana possa essere la persona giusta per far dimenticare al nipote la delusione per la fine della sua relazione con Anabel. Mentre discutono di questo, vedono arrivare da lontano Aurelio e Natalia e li salutano con una certa enfasi, tanto che i due Quesada si rendono subito conto che si tratta di un saluto ipocrita. Natalia approfitta della passeggiata con il fratello per chiedergli di come procedono le cose con Anabel ma l’uomo non vuole dire nulla, anche se resta molto colpito da un commento fatto da Natalia sul fatto che Anabel è pronta a cadere nella sua rete. I due tramano qualcosa per far cedere la ragazza e Aurelio ordina a Natalia di raccontarle tutta la verità della morte di Carlo.

Una vita/ Anticipazioni puntata 16 marzo: José non si fida di Ignazio, ma Bellita...

Più tardi a casa Palacios, Carmen affronta il marito e gli chiede che cosa lo preoccupa, visto che si è resa conto che qualcosa non va. Il marito le confessa che in realtà la missione di cui hanno incaricato Antonito è molto più delicata e pericolosa di quanto possano immaginare tutti, comprese Lolita e la stessa Carmen. Proprio la bottegaia rientra all’improvviso e scopre tutte queste informazioni che ignorava e si pente per aver dato al marito il permesso di fare questo viaggio. Indalecia prepara un pranzo delizioso a Jacinto e il custode sembra non riuscire a resistere alla tentazione della ragazza. Quando l’uomo scopre che la cugina della moglie ha chiesto a Casilda la ricetta del capretto come viene cucinato al suo paese, Jacinto si commuove per tanta dedizione. Quando Indalecia si fa più esplicita e sta per baciarlo, arriva Zia Benigna di ritorno ad Acacias. Bellita prova a fare pace con il marito e gli chiede di non avere remore nei confronti di Ignacio. La Del Campo racconta al marito i veri motivi per i quali si è sentita male quando il ragazzo si è presentata alla loro porta.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 15 marzo: Mendez indaga sulla morte di Felicia

© RIPRODUZIONE RISERVATA