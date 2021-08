Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 agosto: Genoveva convoca Laura in carcere

Felicia litiga con Carlos perché non crede al fatto che l’uomo sia andato casualmente ad Acacias. Il suo vecchio corteggiatore fa finta di essere molto offeso per queste accuse e le risponde che non solo é stato un caso il loro incontro ma anche che non ha intenzione di restare lí se non é il benvenuto, poi prima di andare via le lascia una busta senza dire nulla. La Pasamar trova al suo interno dei biglietti per l’opera ma li cestina molto infastidita. Lolita va a fare visita a Felipe, di cui é stata domestica a lungo prima di sposarsi. Durante la sua permanenza dice una frase infelice sulla colpevolezza di Genoveva e lo turba molto. Una volta da solo, l’avvocato viene raggiunto da Laura che é fin troppo premurosa nei suoi confronti, tanto da mettere il suo signore in una situazione di grande imbarazzo. Felipe chiarisce che certi confini non vanno superate ma la domestica sembra quasi risentita visto che immaginava altro dopo l’arresto della legittima compagna dell’Halvarez Hermoso.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 agosto: Marconi insiste per portare Felicia a cena

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Bellita decide di regalare a Fabiana una cornice d’argento con una foto che le ritrae insieme al matrimonio di Cinta. La proprietaria della pensione é molto felice del dono e si ferma a chiacchierare volentieri, raccontando alla Del Campo delle follie di Servante e di come riesca ad agitato. Bellita prende spunto e mette a punto un piano per riuscire a far desistere José dall’idea di andare ad Hollywood senza dire apertamente che é proprio lei a non voler andare. Così a colazione fa trovare casualmente all’uomo il giornale con gli articoli che raccontano di tutti i pericoli degli Stati Uniti ma il Dominguez non sembra lasciarsi impressionare dalle informazioni allarmanti. Rosina e Liberto sono ospiti della locanda di Servante e il vecchietto fa di tutto per far trovare un ambiente elegante ai due ospiti. La Rubio, però, odia dover soggiornare lí e accetta esclusivamente perché Servante ha promesso che sarà tutto assolutamente gratuito. Per riuscire a conquistare l’approvazione di Rosina, Servante offre loro una colazione ricchissima, con uova fresche e pancetta di primissima qualità oltre che spremute di frutta e la Rubio sembra apprezzare molto. Quando però ritorna Fabiana si rende immediatamente conto di quanto sta succedendo e cerca di fa capire al suo socio che si tratta di un grandissimo spreco di denaro: i coniugi Seler non sono abituati a colazione così pantagrueliche e mangiano a dismisura soprattutto perché sanno che non ci sarà il conto da pagare.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 agosto: Rosina e Liberto costretti al trasloco...

Una Vita, anticipazioni 19 agosto 2021

Nella puntata di giovedì 19 agosto, Genoveva convoca Laura in carcere e le dice che conosce il suo segreto. La domestica ha una sorella ricoverata in un istituto psichiatrico: se non ha intenzione che la Salmeron lo riveli a tutti, allora deve ritrattare la sua testimonianza. La domestica é costretta ad accettare e così dopo qualche ora Velasquez riesce a far mandare la sua assistita agli arresti domiciliari a casa sua. Il ritorno a casa, però, non é dei migliori visto che con il marito c’è grande freddezza: la situazione peggiora quando Felipe le fa leggere la lettera che ha ricevuto dal finto Santiago. Ramon ha riflettuto attentamente sulla proposta di Armando e sembra deciso ad accettare l’invito ad entrare nel partito popolare, così ne parla in famiglia. I lavori nell’appartamento di Liberto e Rosina danno dei risultati incredibili: forse il guasto alle tubature non é spontaneo ma é stato provocato intenzionalmente da qualcuno. Fabiana scopre che é tutta opera di Servante, desideroso di avere ad ogni costo degli ospiti importanti alla pensione.

LEGGI ANCHE:

Una Vita / Anticipazioni puntata 14 agosto: Felipe fa una scoperta sorprendente

© RIPRODUZIONE RISERVATA