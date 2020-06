Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 giugno: chi morirà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 GIUGNO

Con una puntata drammatica come quella di ieri di Una Vita siamo certi che anche l’episodio del 19 Giugno 2020 terrà i telespettatori incollati allo schermo. Assisteremo infatti ad un cambiamento da parte di Ursula, disposta ad aiutare Lucia ed il figlio a fuggire insieme a Telmo. Ma la malattia della donna non può essere nascosta a lungo e ci saranno sviluppi. Anche per Felipe ci saranno novità clamorose: dopo essersi barricato in casa a causa della scandalosa lite con Servante, il legale riceverà da Ramon rivelazioni inaspettate. Non perdete le avventure dei beniamini di Calle Acacias su Canale 5 alle ore 14.10 e non solo visto che la soap tornerà in prima serata su Rete4 regalando al pubblico una serie di morti eccellenti, chi morirà e chi rimarrà vivo alla fine della prossima settimana?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, la ritrovata storia d’amore tra Telmo e Lucia non conosce tregua: i due innamorati, finalmente insieme dopo oltre dieci anni di lontananza, continuano a vivere clandestinamente la loro passione, in attesa di capire come poter ricostruire la loro famiglia alla luce del sole. Purtroppo però la situazione non è affatto semplice: Telmo vorrebbe che Lucia lasciasse il marito e si dichiara disponibile a parlare con Eduardo per spiegargli la situazione, consapevole di correre un grosso rischio ma desideroso di affrontare il problema. Come se non bastasse Lucia convive con un tragico segreto, che non ha il coraggio di confidare nè ad Eduardo nè tanto meno a Telmo. Dopo un ricovero in ospedale i medici informano la donna che i frequenti malesseri ed i dolori al petto di cui soffre da qualche mese sono dovuti ad una gravissima patologia ai polmoni, destinata a peggiorare progressivamente ed in breve tempo, portando Lucia alla morte. Non appena appresa la notizia di avere poche settimane di vita Lucia chiede di essere dimessa e torna a casa, accolta con gioia dal piccolo Mateo. Eduardo però riserva alla moglie ben altra accoglienza: la accusa di essere una sgualdrina e di averlo tradito con Samuel. Pertanto, pieno di rabbia e disprezzo, le annuncia che da ora in poi non uscirà di casa senza di lui. Infine minaccia anche Ursula, ordinandole di sorvegliare Lucia in sua assenza.

Nel frattempo Samuel e Genoveva si trovano in grande difficoltà e temono di essersi infilati in un guaio enorme. Invece di liberarsi di Ariza grazie al favore chiesto da Samuel al senatore, la coppia si trova stretta tra due fuochi e non sa come uscirne: il senatore chiede che siano loro a saldare il conto da tremila pesetas spesi per accelerare la richiesta dei permessi necessari al losco Ariza, che nel frattempo ha lasciato in fretta e furia Acacias. Anche a casa di Bellita del Campo ci sono importanti novità: i genitori procedono nel progetto di entrare nel commercio di olive, mentre Cinta debutta come ballerina in teatro, danzando a volto coperto per non farsi riconoscere, riscuotendo grande successo. Ora la cercano per una intervista…ma come poter accettare senza uscire allo scoperto? Per Felipe intanto tornano i fantasmi del passato: ubriaco e fuori controllo il noto avvocato litiga furiosamente con Servante ed attira l’attenzione di tutto il quartiere.



