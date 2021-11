Una vita/ Anticipazioni puntata 19 novembre: cosa nascondono Sabina e Roberto?

Una vita, anticipazioni puntata 19 novembre

Nella puntata di oggi, venerdì 19 novembre, della soap opera spagnola “Una vita” assisteremo a una vera e propria lotta tra Velasco e Genoveva. L’avvocato sembrerà avere la meglio sulla donna, quando l’intervento di Laura si rivelerà fondamentale. La domestica, terrorizzata all’idea che Javier Velasco possa davvero mettere fuori combattimento la dark lady, e poi vendicarsi su di lei e sulla sorella Lorenza, troverà il coraggio di mettere fine alla sua esistenza. Javier Velasco non potrà più nuocere a nessuno. Genoveva potrà così proseguire la sua love story con il marito Felipe, e approfittare del fatto che lui non ricordi niente del passato per fargli credere che sono una coppia felice. Intanto nel quartiere di Acacias crescono i sospetti su Sabina e Roberto. I due, da poco giunti in paese, hanno acquistato il ristorante di Felicia Il Nuovo Secolo. Il loro comportamento però, desta molte perplessità, in particolare quando i due progettano di abbattere una parete della cantina. Si muovono con estrema cautela, ma appare fin troppo evidente che la coppia abbia in mente qualcosa di losco. Di cosa si tratterà?

Una vita/ Anticipazioni puntata 18 novembre: il ritorno di Maite

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Genoveva non ha certo reagito bene al comportamento di Velasco, che ha ordinato a Laura di uccidere Felipe e, dopo aver portato la domestica dalla sua parte promettendole adeguata protezione per lei e per la sorella Lorenza, la convince ad aiutarla a portare a termine la sua vendetta. Uccidere Velasco: questa sembra essere la priorità per la Salmeron. La cena a lume di candela è solo un pretesto per la Salmeron, che pensa di far bere a Velasco dello champagne avvelenato. L’avvocato però non è affatto uno sprovveduto e, fiutato l’inganno, invita la Salmeron a bere lei per prima la preziosa bevanda. Genoveva vede così fallire miseramente il suo piano, ma non solo. Velasco inizia a meditare a sua volta vendetta nei confronti della dark lady di Acacias…

