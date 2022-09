Una vita/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Valeria rivede suo marito Rodrigo!

Una vita, anticipazioni puntata 2 settembre

Le anticipazioni di Una Vita di oggi, venerdì 2 settembre 2022, ci rivelano che Guillermo e Azucena si incontrano per strada e tra i due c’è subito una buona intesa che viene interrotta dall’intervento di Angel che non vuole assolutamente perdere l’affetto della ragazza. Il Sacristan questa volta dovrà fare i conti con la sua gelosia e non ci sarà Claudia ad aiutarlo. Hortensia è intenzionata a restituire quanto prima il denaro che Pascual ha prestato a Liberto e Rosina, per questo decide di sfruttare a suo vantaggio i terreni di famiglia che la sorella non vuole assolutamente vendere. Sarà un piano vincente? Rodrigo riesce a scappare e raggiunge l’appartamento di Valeria. La donna quando lo vede per l’emozione ha un mancamento, appena si riprende obbliga il marito a raccontarle tutta la verità. Rodrigo dovrà fare presto perché Genoveva è sempre in agguato e questa volta non ha nessuna intenzione di mandare all’aria il suo piano di impossessarsi della formula del gas nervino prima che vada a finire nella mani di Aurelio.

Una vita/ Anticipazioni puntata 1 settembre: cosa sta nascondendo Ramon a Lolita?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Una vita Lolita è preoccupata: rovistando tra le cose personali di Ramon ha trovato una valigetta con dentro un’ingente somma di denaro. Da quello che ha appreso da Fabiana, l’avrebbe prelevata dalla banca, ma per farci cosa? La Casado teme che il suocero si stia cacciando in una brutta situazione, così per farsi raccontare la verità, gli fa trovare la borsa con il denaro sul tavolo. Quando Ramon rientra a casa ha una discussione accesa con la nuora. Il Palacios inventa delle scuse per giustificare il prelievo ma Lolita capisce che non le sta dicendo come realmente stanno le cose. Ramon preoccupato che la nuora possa scoprire la verità, ne parla con Fidel e lo mette in guardia. Il Soria gli promette di tenere la bocca chiusa e di tranquillizzare Lolita. Quando Lolita si trova faccia a faccia con Fidel gli chiede cosa le stia nascondendo il suocero e le rivela la scoperta della somma di denaro. L’uomo la tranquillizza invitandola a fidarsi di Ramon per non rischiare di compromettere di nuovo il loro rapporto appena recuperato. Le parole di Fidel non le bastano e decide di indagare per capire quali sono i piani del Palacios da indurlo a compiere un prelievo così considerevole. Riuscirà Lolita a scoprire la verità?

Una vita/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Claudia delusa da Guillermo

Guillermo è ancora innamorato di Azucena e ha usato Claudia per farla ingelosire. La ragazza non l’ha presa bene e dopo averlo riempito di insulti lo schiaffeggia pubblicamente. Pascual che ha assistito alla scena rimprovera il figlio, oltretutto non vede di buon occhio la sua relazione con Azucena a causa di un’antipatia che nutre nei confronti della madre. Se non fosse per colpa dei loro genitori, i due ragazzi starebbero già vivendo la loro storia felicemente. Imma interviene e prende le parti del nipote e chiede al figlio di lasciarlo libero di vivere le sue emozioni, è giovane e non può essere troppo severo con lui. Guillermo non è pentito del suo gesto, non si sentiva più di ingannare Claudia che al contrario è innamorata del ragazzo. Dory comunica a Felipe che tornerà a dormire in soffitta. I due si sono scambiati un bacio appassionato, ma l’infermiera ha deciso di interrompere il rapporto e di tornare a fare il suo lavoro prendendosi cura dell’avvocato. Felipe accetta la scelta di Dory e le comunica che continuerà a seguire le sue cure, ma deve restituirgli il suo diario. La donna non è d’accordo ma per evitare che per ripicca l’avvocato smette di seguire le sue indicazioni, rende ciò che le è stato dato.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Genoveva fa una proposta a Rodrigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA