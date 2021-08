Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 agosto: Fabiana scopre i danni di Servante

Laura sogna di avere un incontro intimo con Felipe ed é evidente che il suo interesse sia tutto nei confronti del suo signore. Il risveglio, però, é abbastanza brusco perché l’avvocato la sgrida per averla chiamata diverse volte senza avere mai una risposta. Nonostante il suo nervosismo, però, le concede il permesso di qualche ora che ha richiesto senza specificare per quale motivo. In realtà la domestica si reca a fare visita a Genoveva in carcere visto che ha ricevuto dalla padrona un biglietto di convocazione. Quando arriva in parlatorio, la Salmeron le dice subito di essere a conoscenza del suo segreto ma di essere disposta al silenzio e ad aiutarla se anche lei le offrirá il suo supporto: Laura si dice pronta ad allearsi con lei perché capisce che non può fare diversamente. Convinta di avere ormai la domestica in pugno, Genoveva riceve la visita dell’avvocato Velasquez il quale le dá un’ottima notizia: é riuscito ad oliare i meccanismi giusti e a convincere il giudice a rilasciarla, quindi a breve sarà libera di tornare a casa. Il caso é stato quindi strappato dalle mani del commissario Mendez il quale, ancora ignaro dell’accaduto, va ad Acacias per scusarsi con Cesareo visto che lo ha usato e arrestato consapevole della sua innocenza, solo per far uscire allo scoperto la vera assassina.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 agosto: Genoveva convoca Laura in carcere

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Dopo aver parlato in modo chiaro e averlo messo alle strette sulle sue reali intenzioni, Felicia si rende conto che Marcos ha smesso di andare al ristorante e racconta questo episodio a Susana, la quale la invita a concentrarsi solo sul matrimonio dei suoi figli. A breve, infatti, Camino tornerà dal viaggio di nozze e si stabilirá nel quartiere con il suo sposo. Casilda chiede consiglio a Liberto su come poter aiutare Jacinto a fare pace con Marcelina ma i consigli del Seler sono difficili da adattarsi alle condizioni economiche di due inquilini della soffitta. Il custode di Acacias 38, inoltre, sta per fare una nuova figuraccia con la moglie, portandole dei fuori acquistati altrove e solo l’intervento di Cesareo gli impedisce di far arrabbiare Marcelina ancora di più. Ramon é intenzionato a fare qualcosa che possa stupire suo figlio e renderlo orgoglioso di lui, così decide di accettare l’invito di Don Armando ad unirsi al partito popolare e tentare la carriera politica. Intanto Antonito, anche se é felice della sua vita attuale e della paternità, pensa con rammarico a quando era sempre perso dietro le sue intenzioni, passatempo al quale non si dedica più dopo che ha iniziato a lavorare con il padre nella sua azienda di macchine per il caffè.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 agosto: Marconi insiste per portare Felicia a cena

Una Vita, anticipazioni 20 agosto 2021

Nella puntata di venerdì 20 agosto, Fabiana mette sotto torchio Jacinto e così scopre che é stato Servante a causare il guasto alle tubature di Liberto e Rosina. Ramon comunica a tutta la famiglia che intende candidarsi in politica, suscitando reazioni differenti. Felicia, non vedendo per diversi giorni Marcos, é pentita per il fatto di averlo trattato male e così recupera i biglietti per l’opera che aveva gettato via, con l’intenzione di scusarsi e uscire con il suo corteggiatore. Quando però lo va a cercare, si rende conto che l’uomo é in compagnia di un’altra donna e la Pasamar si ingelosisce molto per questo. Genoveva viene liberata e torna a casa sua dove si aspetta di essere accolta amorevolmente da Felipe. Invece i rapporti con il marito sono sempre più tesi poiché l’avvocato é ormai convinto della sua colpevolezza. Al culmine di un litigio, Felipe le dice addirittura che ha intenzione di chiedere il divorzio perché non intende passare un minuto di più legato a lei e la donna ha un malore con conseguente svenimento.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 agosto: Rosina e Liberto costretti al trasloco...

