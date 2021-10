Una vita/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: Camino denuncia la scomparsa del marito?

Una vita, anticipazioni puntata 20 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Velasco aggredisce Laura per sapere per quale motivo non ha portato a termine il compito che le aveva affidato ma la ragazza tenta di giustificarsi. Marcos non riesce più a tenere il segreto e dice a sua figlia Anabel di aver chiesto a Felicia di sposarlo. La ragazza, invece di reagire male come il padre temeva, si dice molto felice per lui, soprattutto perché in questo modo diventerà la “sorella” di Camino. Intanto la Pasamar è molto preoccupata per Ildefonso e vorrebbe andare a denunciare la sua scomparsa, così da far attivare le ricerche del marito. A dispetto di quanto immaginava Bellita, la sua canzone ha avuto successo con il grande pubblico e le persone iniziano a fermare lei e Jacinto in strada per avere un autografo. Il clamore è tanto che la stampa decide di intervistarli e lo stesso José tira un sospiro di sollievo per l’investimento fatto.

Una vita/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: tutti sospettano di Laura, Velasco...

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Bellita è molto depressa perché pensa che i critici stroncheranno la sua canzone. Ma Fabiana le racconta che più di tre persone in quella giornata hanno canticchiato la sua canzone. A conferma di ciò uno sconosciuto passeggiando lancia il grido di Jacinto e Bellita si rende conto che effettivamente la canzone inizia a circolare. Al ristorante di Felicia arrivano a cena due strani personaggi che stanno valutando tutti gli aspetti del locale, compresi gli utili. Con una scusa, l’uomo riesce a farsi concedere un giro della cantina dalla proprietaria del ristorante e poi riesce a ispezionare anche tutto il resto, riportando poi alla moglie le informazioni raccolte. Felicia si rende conto che c’è qualcosa di strano nei due ma non riesce a capire perché siano così interessati agli incassi del locale. Antonito è in crisi perché non riesce a scrivere un discorso per convincere gli indecisi. Sua moglie gli suggerisce di chiedere aiuto al padre e così fa, trovando in Ramon un incoraggiamento inaspettato. Marcos è sempre più nervoso perché Felicia tarda a dare una risposta alla sua proposta, così inizia a trattare male sia la domestica Dolores che Anabel, ma la figlia si rende conto che il padre le nasconde qualcosa.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Camino sulle tracce di Ildefonso

Susana e Rosina sono a casa e aspettano con ansia notizie di Felipe. Quando tornano Liberto e Ramon, però, le notizie non sono buone: l’avvocato è in coma e i medici non nutrono molte speranze. Le due donne chiedono se si sa come è avvenuto l’incidente ma l’unica cosa che possono raccontare è quello che hanno saputo da Laura: Felipe l’ha convocata per riuscire a capire la sua posizione al processo ma era completamente ubriaco ed è caduto a terra. Solo Liberto non crede, però, alla versione della domestica ma i suoi ragionamenti vengono interrotti da Susana che vuole sapere se Genoveva è stata avvertita dell’accaduto. Il Seler si prende l’incarico di farlo. Intanto la Salmeron è a casa sua con Velasco, che prova nuovamente a convincere la donna che deve smetterla di pensare a Felipe visto che lui l’ha abbandonata. I due vengono interrotti da Liberto che viene a dirle del ricovero di Felipe e Genoveva appare realmente sconvolta dalla notizia appena appresa. Velasco si precipita in strada perché vuole parlare con Laura…

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 15 ottobre: Ramon lascia la politica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA