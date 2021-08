Una vita anticipazioni puntata 23 agosto 2021/ Genoveva perde il bambino e…

Cos’è successo nelle puntata precedenti di Una vita?

Nelle ultime puntate di Una Vita Felicia incontra Marcos e gli chiede scusa per essersi arrabbiata così tanto con lui ma l’uomo la invita a non dare troppo peso alla loro discussione e le chiede anzi di riservare un tavolo per lui e per altri tre invitati il giorno dopo a pranzo. Quando la Pasamar chiede chi siano gli altri ospiti, Marcos spiega che si tratta dei coniugi Seler e di una persona molto speciale. Questa vaghezza scatena la curiosità di Felicia e anche un pizzico di gelosia, tanto che inizia a chiedere con insistenza a Rosina per avere anticipazioni ma scopre la verità solo al momento del pranzo: si tratta di Anabela, la figlia di Marcos, che si é trasferita con lui dal Messico. La giornata trascorre quindi molto serena e per qualche ora tutti si distraggono dal pensiero di Genoveva che é stata ricoverata in ospedale. In particolare la piú felice di tutti é proprio la Rubio che finalmente può lasciare la pensione di Fabiana e ritornare a casa sua, come le ha annunciato Servante. In realtà poco prima proprio Fabiana aveva scoperto che non c’era alcun guasto alle tubature dei Seler e che era stata tutta un’invenzione di Servante per avere ospiti illustri alla pensione, con la complicità di Jacinto.

Una vita anticipazioni 21 agosto 2021/ Genoveva cade e batte la testa, Fabiana e i sospetti su Servante...

Nella soap Una vita inoltre Felipe é al capezzale di Genoveva perché durante il loro litigio la donna é caduta a terra sbattendo la testa. Inizialmente il medico che la ha in cura rassicura l’avvocato sulle condizioni di salute di mamma e bambino ma, con il passare del tempo, le condizioni cambiano e la Salmeron inizia ad accusare problemi respiratori e di pressione alta. Una crisi più violenta delle altre rischia di uccidere entrambi e i medici dicono a Felipe che la situazione é molto grave. L’avvocato si sente tremendamente in colpa perché é certo che tutto questo sia scaturito dal loro litigio, anche se in realtà é più preoccupato per il bambino che per la moglie. Anche Carmen é molto in ansia da quando ha saputo che Ramon vuole entrare in politica nel partito liberale. Negli ultimi tempi, infatti, sono sempre più numerosi gli attentati degli anarchici e la donna teme per l’incolumità del marito. Bellita non riesce a convincere José a rinunciare al viaggio in America, visto che ha deciso di non chiederglielo apertamente. Anche le lezioni di inglese si stanno rivelando nocive perché il Dominguez si mostra molto portato per le lingue. A complicare le cose giunge la notizia dell’arrivo ad Acacias del produttore americano che entro pochi giorni vuole ripartire anche con José e la sua famiglia alla volta di Hollywood. Casilda riceve un altro misterioso telegramma e questa volta sembra molto turbata, tanto da stracciare il foglio per impedire a Servante e Jacinto di leggerlo.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 agosto: Fabiana scopre i danni di Servante

Anticipazioni Una vita di oggi 23 agosto 2021: Genoveva perde il bambino…

Nella puntata di lunedì oggi 23 agosto 2021 secondo le anticipazioni una vita, le signore di Acacias organizzano una giornata di preghiera per la salvezza di Genoveva e del bambino e sembra che l’iniziativa dia i suoi frutti tanto che la Salmeron viene dichiarata fuori pericolo, anche se purtroppo ha perso il bambino che aspettava. Felipe é molto dispiaciuto e al tempo stesso preoccupato perché non sa come potrà andare la convivenza fra lui e la moglie ora che é accaduto questo spiacevole episodio. In compenso, però, viene a sapere che il commissario Mendez non ha intenzione di indagare su quanto é accaduto, considerandolo un semplice incidente domestico. Anabel insiste con il padre affinché si stabiliscono ad Acacias e così inizia a frequentare il quartiere. Ha modo di conoscere in particolare Julio il quale si invaghito subito di lei. Intanto continua la frequentazione fra Marcos e Felicia e la donna sembra aver finalmente abbassato le sue difese.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 agosto: Genoveva convoca Laura in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA