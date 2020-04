Una Vita/ Anticipazioni puntata 23 aprile: Ramon torna libero ma…

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nella nuova puntata di Una Vita, in onda oggi, giovedì 23 aprile 2020, assisteremo ad un altro ritorno ad Acacias. Samuel rimetterà piede in paese con una donna al suo fianco. Scopriremo così che in questo tempo l’Alday si è sposato con Genoveva, anche se non mancherà di tentare ancora qualche avance nei confronti di Lucia. I rifiuti della Alvarado non scoraggeranno il giovane alla prima, mentre invece la moglie Genoveva sarà impegnata a cercare di crearsi nuove amiche e si troverà a lottare contro i pregiudizi del vicinato. Per saperne di più dovremmo attendere ancora. Una Vita torna ogni giorno su Canale 5 per svelarci le tante vicende che si snodano a Calle Acacias.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri, mercoledì 22 aprile 2020, della soap spagnola Una Vita abbiamo potuto assistere ad una scena che non ci saremmo mai aspettati di vedere. Dopo il salto temporale di dieci anni infatti, ci siamo ritrovati in una Acacias completamente diversa. Tra i cambiamenti abbiamo trovato Liberto e Rosina ridotti in povertà e costretti a lavorare alle dipendenze di Casila. Ma come è potuto accadere? In realtà si tratta solo di una messa in scena, abilmente architettata con la complicità della governante, per sfuggire al mirino di alcuni malfattori. Rosina si è così trasformata in governante, mentre a Liberto è toccato l’incarico di addetto ai camini. Grazie a questo veloce scambio di ruoli Casilda ha potuto accogliere in casa un ispettore del Municio e depistare abilmente tutti. Per fortuna lo stratagemma messo in atto riesce a ricondurre i due fuori dai guai e le cose potranno tornare a posto, con Rosina che riprenderà il suo posto di padrona dopo essersi mostrata un po’ infastidita dal comportamento spocchioso (anche se finto) della sua governante.

Già prima del salto temporale di dieci anni abbiamo potuto assistere alla partenza di Telmo da Calle Acacias. Adesso abbiamo ritrovato Lucia sposata con Eduardo, un uomo piuttosto violento che non perde certo occasione per riprenderla. La coppia ha anche un figlio, Mateo. Molti cambiamenti anche in casa Palacios, con Ramon che è finito in prigione con l’accusa di omicidio per aver ucciso Celia. Se qualcuno crede fermamente nella sua innocenza c’è anche chi non ha dubbi sulla sua colpevolezza. Tra coloro che non vogliono affatto vederlo uscire mai più di galera c’è Felipe. L’avvocato dopo la morte di Celia si è lasciato andare e conduce una vita sregolata tra alcool e donne di dubbia fama. Quali altre novità ci saranno ad attenderci per le vie di Acacias? Per saperlo dovremmo attendere ancora qualche ora. La soap spagnola Una Vita tornerà infatti domani, come sempre su Canale 5.



