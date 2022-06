Una vita/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Valeria indaga su Aurelio

Una vita, anticipazioni puntata 23 giugno

Le anticipazioni della soap opera Una Vita di oggi, giovedì 23 giugno 2022, ci rivelano che le condizioni finanziarie di Liberto e Rosina peggiorano ulteriormente. Dopo qualche investimento sbagliato, i coniugi Seler hanno perso molti soldi. Ora la famiglia si è allargata con l’arrivo di Hortensia e sua figlia e anche le bocche da sfamare sono aumentate. I lavori di strutturazione alla casa stanno ulteriormente mettendo in difficoltà Liberto che non riesce a ottenere un finanziamento. Gli unici che potrebbero aiutarlo sono Felipe e Ramon, ma le loro condizioni psicologiche in questo momento non sono buone e non vuole dargli altre preoccupazioni. Liberto sente tutto il peso sulle sue spalle, mentre Rosina si preoccupa di non finire in bancarotta. Purtroppo una notizia inaspettata crea malumori tra la coppia, difatti gli affitti della tenuta di famiglia vengono a mancare e Liberto per sostenere le spese di ristrutturazione dovrà attingere ai risparmi di famiglia. Genoveva parla di Anabel a Valeria e questo comportamento non piace al marito, oramai la coppia è in collisione. Valeria incuriosita decide di indagare sul Quesada.

Nelle puntate precedenti della soap opera Una vita Felipe dopo l’attacco di panico non si presenta all’inaugurazione della piazza intitolata ad Antonito Palacios. Al suo posto c’è Ramos, dopo il discorso commuovente di Lolita, il suocero prende la parola e si propone ai partecipanti non in qualità di vittima ma come padre di Antonito Palacios e da quel momento comincia a criticare il governo e la polita attuale. Non è disposto ad accettare la morte del figlio, è un cittadino come tanti che mostra la sua impotenza verso uno Stato che permette ai sovversivi di uccidere e farla franca. Quello che si domanda il Palacios è chi ha reso giustizia alle vittime, la risposta è nessuno. Mentre Ramon attacca i politici presenti alla cerimonia, Lolita in disparte piange disperata pensando alla morte del suo Antonito. Fabiana è preoccupata per il suo amico, anche Liberto non approva il discorso di Ramon, teme che le sue parole possano creargli solo problemi. La stampa presente è tutta attenta a sottolineare le frasi dure del Palacios rivolte al governo. Le parole più infuocate le grida alla fine del suo discorso quando accusa i governanti di non essere all’altezza dei loro cittadini, possono convincere solo quelli che non hanno avuto morti in casa nell’attentato, ma quelli come lui implorano che venga fatta giustizia cinque anni dopo. Quello che il Palacios spera è che sia utile ricordare a tutti che solo lottando con fermezza si ottiene la vera libertà. Dopo il discorso di Ramon, Valeria si è esibita con il pianoforte preso in affitto da Aurelio. La sua dimostrazione artistica ha conquistato tutti, ma purtroppo la stampa non le ha riservato l’encomio che meritava perché tutta concentrata a discutere le parole di Ramon.

Felipe apprende il contenuto del discorso di Ramon sui giornali e chiede un parere alla sua nuova governante Dory. La donna gli risponde che nessun giornalista dovrebbe criticare il dolore di un padre che ha perso un figlio. La gente però critica anche il comportamento dell’avvocato che non si è presentato alla commemorazione e che avrà anche lui da ridire sul discorso esposto dal suo amico. Azucena è affranta, da giorni era in attesa di una lettera del suo fidanzato e quando le è arrivata, la gioia si è trasformata in una valle di lacrime, difatti il ragazzo le ha comunicato per iscritto che ha rotto il fidanzamento e non ha intenzione di sposarla. Hortensia vuole telefonare alla famiglia del giovane, Rosita suggerisce alla sorella di prendere un treno e affrontare il giovane a quattro occhi, Azucena non vuole nulla di tutto questo. Casilda la rincuora dicendole che è bella e intelligente, sicuramente troverà un altro ragazzo che saprà amarla, poi le suggerisce di dedicarsi a qualcosa che le piace per distrarre la mente e la giovane rivela alla madre il desiderio di tornare a fare danza. David manda Casilda a pulire la casa di Valeria e scambia qualche parola con la pianista. La donna le confida di sentire molto la nostalgia della sua città. Barcellona le manca molto, soprattutto il mare, poi rivolgendosi a Casilda le chiede cosa sa della moglie di Aurelio, Anabel Bacigalupe.

