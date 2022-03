Una vita/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Anabel litiga violentemente col padre

Una vita, anticipazioni puntata 24 marzo

Le anticipazioni della puntata della soap opera spagnola “Una Vita“ di oggi, giovedì 24 marzo 2022, ci rivelano che Anabel ha un litigio violento con il padre e lo accusa di aver ucciso il suo fidanzato Carlos, l’uomo naturalmente nega il fatto, la ragazza prepara le valigie perché vuole andare via da casa, ma Marcos la schiaffeggia e la chiude nella sua stanza impedendole la fuga. Felipe è ritornato ad Acacias e viene accolto con gioia da tutti i suoi amici e vicini che si fanno raccontare come ha trascorso tutto questo tempo lontano da loro. Ignacio chiede alla zia Bellita di prestargli i soldi per pagare l’università altrimenti sarà costretto a interrompere gli studi. Indelecia non smette di sedurre Jacinto che la tiene lontana perché il suo cuore ancora batte per la moglie Marcelina.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Aurelio invita a pranzo Genoveva per stare in sua compagnia e brindare al loro sodalizio in affari, la donna preferisce rimandare i festeggiamenti in un momento più opportuno, ora non può allontanarsi dal quartiere perché sta aspettando l’arrivo di un avvenimento molto importante. Nonostante Aurelio ne voglia sapere di più, Genoveva non rivela nulla a parte che si tratta di un nuovo impulso al loro obiettivo che sarà la loro ciliegina sulla torta. Jacinto non riesce a dimenticare le parole di Indelecia quando in un momento di rabbia ha rivelato che Marcelina in giovane età correva dietro agli uomini in particolare al parroco del paese. Casilda rimprovera il cugino di non credere alla bugie di Indelecia, perché la moglie è una persona buona e sincera, ma l’uomo in questo momento non crede a nessuno. Dopo quello che le ha raccontato Natalia, Anabel affronta Aurelio e gli chiede se i loro genitori hanno ucciso Carlos, vuole conoscere la verità. Il Quesada vorrebbe dirle che la responsabilità sia tutta di suo padre, ma anche Marcos ha le sue colpe. Il Bacigalupe stava in difficoltà economiche e aveva contratto molti debiti, il Quesada senior si offrì di dargli un aiuto, ma ad una condizione Aurelio e Anabel dovevano sposarsi. Carlos che era l’attuale fidanzato di Anabel era di intralcio, così entrambi decisero di toglierlo di mezzo. Anabel non riesce a credere che suo padre abbia sacrificato la sua vita per denaro.

Alla ragazza viene il dubbio che Aurelio le stia raccontando tante falsità per riabilitarsi ai suoi occhi, allontanandola dal padre. Il Quesada vorrebbe che la giovane la smettesse di guardarlo come un nemico. Miguel è preoccupato suo nonno ancora non è tornato a casa e chiede alla nonna se sta tramando uno dei tanti furti. Sabina lo tranquillizza dicendogli che hanno smesso di fare i ladri. La donna comincia a parlare di Daniela, il nipote sembra interessato alla ragazza, è intelligente, educata e bella, è convinto che in futuro riserverà delle sorprese. Bellita vuole sapere dal marito perché non sopporta suo nipote Ignacio. Josè crede che il giovane sia venuto ad Acacias solo per farsi mantenere dalla zia, non lo vede mai con un libro in mano, ma trascorre molto tempo in caffetteria. Josè vorrebbe sapere dalla moglie cos’è successo con sua sorella Candeladia, non la nomina mai. Bellita gli rivela che in passato ha compiuto un gesto che l’ha fatta molto soffrire e ora non è ancora pronta per affrontare l’argomento senza provarne dolore, ma suo nipote è diverso dalla madre, è un bravo ragazzo e in questo momento va aiutato a portare a termine i suoi studi in medicina. Anabel vuole una prova da suo padre perchè se fosse vero quanto gli ha raccontato Aurelio significa che l’ha fatta crescere sempre nell’inganno. Felipe è tornato ad Acacias e incontra per strada Genoveva tra i due c’è solo uno scambio di sguardi ma basta per dirsi tutto.

