Una vita/ Anticipazioni puntata 24 novembre: i dubbi di Felipe su Genoveva

Una vita, anticipazioni puntata 24 novembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 24 novembre, della soap opera spagnola “Una vita” la relazione fra Maite e Camino sembra procedere a gonfie vele e così la Pasamar decide di confidare ad Anabel la vera identità dell’amica. La giovane Bacigalupe promette solennemente di mantenere il segreto. Miguel, intanto, prova a mettere in pratica i consigli che gli sono stati dati da Antonito per riuscire a conquistare la ragazza che ama. Anche la relazione fra Felipe e Genoveva procede a gonfie vele tanto che l’uomo le confessa di sentirsi come in luna di miele, ma all’improvviso trova un fazzoletto con le iniziali di Marcia e qualche ricordo sembra affiorare nella sua mente. Anche se José è riuscito a smascherare il finto medico e Bellita è tornata ad affidarsi nelle mani di dottori seri, comunque non riesce a far ritornare la voce e i due pensano di annullare il concerto.

Una vita/ Anticipazioni puntata 23 novembre: Anabel conosce Maite

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Felipe non riesce a credere al fatto che lui e Genoveva siano sposati, poi ammette di essere confuso ma anche affascinato dalla notizia, così la donna gli mostra una foto delle nozze. L’Alvarez Hermoso le chiede di sapere tutto sulla loro storia, come si sono conosciuti e quando si sono innamorati. La donna ammette di essere già stata sposata ma aggiunge che lui è l’uomo che ha amato di più, poi su richiesta del marito gli racconta della sua storia e dei precedenti matrimoni. La conversazione, però, termina nel modo più dolce visto che i due vanno in camera da letto. Più tardi Genoveva convoca Liberto e Fabiana a casa del Seler perché ha necessità di parlare con loro: dice, infatti, che i medici hanno dato delle nuove indicazioni per Felipe. Chiede a tutti di non parlargli del passato e di lasciare che i ricordi del passato affiorino da soli. Aggiunge poi che se dovesse fare delle domande, non devono dare risposte ma avvisare lei che deciderà quali sono le informazioni da dare oppure no. Liberto non è d’accordo perché pensa che dovrebbe sapere di Marcia, del viaggio a Cuba e del processo ma alla fine è costretto a cedere alle sue richieste, temendo di poter fare del male al suo amico.

Una vita/ Anticipazioni puntata 22 novembre: José smaschera il dottor Puerta

Maite mente sulla sua identità con Anabel, convinta che si tratti di una sua potenziale rivale in amore ma la ragazza è venuta a dare una notizia incredibile: i loro genitori si sono sposati, quindi lei e Camino sono sorellastre. Anche Maite è molto sorpresa e inizia a farsi raccontare tutto, non sapendo che Felicia avesse una relazione segreta. Jacinto viene convocato a casa Dominguez da José perché vuole il suo aiuto per smascherare il fantomatico Dott. Puerta. Il marito di Bellita, infatti, ha capito che si tratta dello stesso ciarlatano che ha tentato di imbrogliare sua moglie e quindi chiede al custode di trovarlo per lui, promettendogli biscotti e due pesetas, senza dirgli il motivo per il quale lo cerca. Più tardi, in serata, il custode gli dice di averlo trovato e convocato ad Acacias 38 per farsi dare un altro tonico e così il Dominguez pensa di tendergli una trappola che in effetti riesce totalmente visto che il lestofante viene arrestato. Miguel e Antonito si incontrano alla Buena Noche e iniziano a parlare del parlamento, visto che il giovane dichiara di essere molto affascinato dal mondo della politica. Il Palacios, però, è più interessato a capire come procede la sua relazione con Anabel e il ragazzo deve ammettere che non sta facendo grandi progressi, così l’amico gli consiglia di far credere alla sua amata di non trovarla bella, così da destare il suo interesse.

