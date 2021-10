Una vita/ Anticipazioni puntata 25 ottobre: Genoveva ancora innamorata di Felipe

Una vita, anticipazioni puntata 25 ottobre

Nella puntata di oggi, lunedì 25 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Bellita viene contattata da un teatro famoso di Madrid che vorrebbe farla esibire. La donna, però, inizia ad avere dei disturbi alla gola che non solo la infastidiscono ma la preoccupano molto. Genoveva non si muove dal capezzale di Felipe ma in compenso sembra essere riuscita a depistare i sospetti di Velasco. Purtroppo le notizie dei medici non sono affatto buone e l’uomo non sembra risvegliarsi. Camino è sempre più preoccupata per Ildefonso e neanche la polizia sembra riuscire a trovarlo. Purtroppo, però, una notizia nefasta sta per arrivarle: Don Armando arriva a comunicarle che finalmente Ildefonso è stato trovato ma il suo corpo senza vita giace sulla riva di un fiume appena fuori dal quartiere. Servante si attira le antipatie di tutti gli abitanti della soffitta perché ha sfruttato la fama di Jacinto per i suoi scopi. Ramon decide di parlare apertamente al figlio che sembra aver perso mordente in politica.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Anabel prova a mettere in guardia suo padre dal disinteresse di Felicia e gli dice che si sta umiliando agli occhi di tutti. Marcos prova a giustificare la Pasamar ma quando la figlia lo mette con le spalle al muro, facendogli notare che Felicia non è la donna buona che vuole far credere e soprattutto che la colpa dell’infelicità di Camino è tutta sua, la zittisce in malo modo. Felicia va a trovare Camino la quale non riesce a dormire perché preoccupata per Ildefonso. La ragazza racconta alla madre di aver denunciato la scomparsa del marito alla polizia e viene ripresa dalla madre che ha paura di uno scandalo. José porta a Bellita il giornale con la critica ottenuta dalla sua nuova canzone e i giudizi sono assolutamente positivi. La Del Campo è molto felice e ringrazia il marito per averle dato appoggio e incoraggiamento a tentare qualcosa di nuovo. Poi arriva un’altra notizia: nei negozi i dischi sono andati a ruba.

Intanto Jacinto sta avendo successo e tante persone gli chiedono un autografo, scatenando le ire di Servante che è molto geloso. L’uomo avrebbe voluto fondare un suo partito politico ma scopre che sono necessarie numerose firme per riuscire in questa impresa. Per raccoglierle, decide di sfruttare la fama di Jacinto e invita tutti i suoi fan alla soffitta con la scusa di sentirlo cantare, in realtà vuole solo che mettano tutti la firma per il suo partito politico. Genoveva è al capezzale di Felipe ed è convinta di essere stata raggiunta dal medico del marito, invece si tratta di Velasco che vuole sapere per quale motivo si stia prodigando tanto per un uomo che vuole la sua rovina. La Salmeron fa credere all’avvocato che si tratta di una messinscena per ripulire la sua immagine di moglie devota ma nega di essere ancora innamorata dell’Alvarez Hermoso. Rosina ferma Anabel per strada perché vuole sapere notizie sia sulla situazione di Camino che del rapporto che intercorre fra Marcos e Felicia. La Bacigalupe è infastidita e va via ma si scontra con un ragazzo che la scambia per un’artista del teatro parigino.

