Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 agosto: Servante chiedere a Fabiana di sposarlo…

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Nella soap Una Vita Ramon ha successo al suo primo comizio elettorale, con tutto il pubblico che acclama il suo nome come nuovo presidente, ma poco dopo si sveglia e si rende conto che si é trattato solo di un sogno. Però quando Don Armando gli chiede se é disponibile ad impegnarsi al 100% nella prossima campagna politica, l’uomo é ben felice di accettare. Mentre i due chiacchierano seduto al Nuevo Siglo, arriva un ragazzo vestito con abiti berberi che chiede informazioni su Casilda. Proprio la domestica di casa Seler é dispiaciuta di non poter andare con Jacinto e Marcelina al suo paese tanto che alla cugina sorge il sospetto che abbia qualche motivo per cui intende sparire per qualche tempo da Acacias ma ovviamente Casilda nega con forza. Fabiana va a trovare Felipe in ospedale in rappresentanza di tutti i domestici di Acacias ma trova l’avvocato davvero disperato. Dopo aver tentato di risollevargli il morale e spingerlo a reagire, Fabiana torna alla pensione dove ha una sorpresa inaspettata: Rosina le ha portato un regalo per ringraziarla dell’ospitalità e della gentilezza con la quale lei e Liberto sono stati trattati mentre erano ospiti. Fabiana é contenta ma la Rubio trova comunque il modo di farla innervosire continuando a fare osservazioni sulle condizioni della pensione.

Sempre nelle puntate precedenti di Una Vita Genoveva viene finalmente portata in camera e Felipe resta al suo capezzale fino a che non si risveglia. A quel punto é costretto a confessare che il bambino che aspettavano non é riuscito a superare la crisi della madre ed é morto. La Salmeron é molto scossa. Ildefonso e Camino vanno a pranzo al ristorante di Felicia ma fra i due novelli sposi c’è molta tensione così quando arrivano Marcos e Anabel e offrono loro una bottiglia di champagne, il marchesino li invita ad unirsi a loro pur di non restare da soli. Fra Anabel e Camino, invece, sembra ci sia una bella intesa e la nuova arrivata chiede alla Pasamar di potersi rivedere. José non riesce a credere a quanto gli é stato raccontato da Alodia e pensa che sia tutta una invenzione della domestica, timorosa di dover attraversare l’oceano. É però deciso a scoprire la verità, così prova ad indagare con la moglie per capire se davvero non abbia voglia di partire per New York. Inizialmente Bellita prova a negare e a mostrare entusiasmo ma é chiaro che non é felice all’idea di lasciare per sempre la sua terra. Allora José rompe ogni indugio e la prega di dirgli chiaramente che cosa la faccia soffrire così tanto.

Una Vita, anticipazioni 26 agosto 2021

Secondo le anticipazioni di Una vita di giovedì 26 agosto, interrogata dal marito sulle sue reali intenzioni di lasciare Acacias, Bellita nega tutto ma non riesce ad ingannarlo. Ancora una volta, quindi, il Dominguez decide di rinunciare al suo sogno pur di fare felice la moglie e propone a Julio di partire al posto suo, convinto che potrà conquistare il successo. Servante scopre che solo le coppie sposate possono partecipare alla gara fra le pensioni della città e così decide di chiedere a Fabiana di sposarlo. Casilda viene a sapere che un berberi é ad Acacias e chiede di lei: si tratta di un principe che ha conosciuto durante il suo viaggio in Marocco. Izam, questo é il suo nome, si é invaghito di lei e vorrebbe portarla con sé ma la domestica non ricambia i suoi sentimenti e non sa come farglielo capire. Genoveva sembra non voler accettare l’idea di aver perso il figlio che aspettava da Felipe e così continua a comportarsi come se fosse ancora incinta: né Felipe né il medico riescono a farle accettare l’idea.

