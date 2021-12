Una vita/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Jacinto attende Marcelina

Una vita: dove siamo rimasti?

Vediamo dove siamo arrivati nell’ultima puntata di Una vita prima di affrontare le anticipazioni di oggi. Felipe tiene sulle spine Genoveva con la sorpresa che vuole farle, agitando molto, tanto che alla fine decide di dirle tutto per evitare che si arrabbi. Ha intenzione di organizzare una seconda luna di miele che ripercorra, passo dopo passo, la prima fatta in modo che lui possa crearsi dei nuovi ricordi legati al loro matrimonio. La Salmeron si dice entusiasta di questa idea e si propone per occuparsi in prima persona di tutti i preparativi. Così contatta Cesareo e gli chiede di procurarle una macchina fidata per raggiungere Salamanca quel pomeriggio stesso. Mentre Felipe racconta agli amici Ramon, Marcos e Liberto di essere in procinto di ripercorrere in pieno le tappe della sua luna di miele, Genoveva dice a Rosina e Susana di aver preferito come meta Salamanca così da scegliere un posto che non é mai stato visitato da nessuno dei due. Antonito dice al padre di sentirsi molto agitato per la proposta del partito ma Ramon lo sprona a farsi avanti perché ne ha le capacità. Nello stesso momento Lolita racconta a Casilda di aver avuto diversi mancamenti ma di non aver detto nulla al marito perché le cose fra di loro non vanno molto bene.

Una vita/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: Felipe e Genoveva in luna di miele

Nell’ultimo episodio di Una vita Anabel approfitta dell’assenza del padre e di Felicia per invitare di sera Miguel a casa sua. La ragazza sembra avere poche inibizioni e, dopo averlo accolto con un bacio appassionato, vorrebbe portarlo in camera da letto. Il ragazzo, però, prima di farsi travolgere dalla passione si ferma e le dice che questo comportamento non è rispettoso nei confronti del padre. Il suo tirarsi indietro manda Anabel su tutte le furie perché non si sente desiderata abbastanza ma il ragazzo le spiega che non si tratta di questo ma solo del fatto che non si vuole accontentare di una fugace notte di passione ma da lei vuole molto di più poiché ne é davvero molto innamorato. Anabel risponde in modo sarcastico che sono belle parole ma si tratta, appunto, solo di quelle, così Miguel si sente punto nel vivo e le risponde che se vuole i fatti allora li avrá. Le chiede quindi di sposarlo perché vuole trascorrere accanto a lei il resto della sua vita ma Anabel resta molto stupita per questa proposta e gli risponde di no fra le lacrime. Poi precisa che anche lei sente di provare qualcosa di molto forte nei suoi confronti ma di ritenere che il loro rapporto sia ancora troppo fresco per fare un passo così importante. Poi gli chiede di aspettare e di darsi del tempo e Miguel, anche se a malincuore, accetta di accontentarla.

Una vita/ Anticipazioni puntata 27 dicembre: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo

Una vita: anticipazioni del 29 dicembre 2021

Nella puntata di mercoledì 29 dicembre si Una vita, contrariamente a quanto immaginato da Servante e Jacinto, il custode ha suscitato grandi emozioni nel cuore dell’impresario che vorrebbe organizzarli una tournée un Portogallo per fargli cantare il famoso. Jacinto però non é intenzionato a partire perché aspetta il ritorno di Marcelina. Santiago dall’appartamento dei Dominguez ha scoperto che Felipe e Genoveva sono in procinto di partire per Salamanca e sembra pronto a mettere in atto la sua vendetta. Intanto Liberto e Rosina litigano proprio per il viaggio di nozze di Felipe e Genoveva. Fabiana, sempre triste perché non ha un uomo al suo fianco, conosce per caso un suonatore ambulante e sembra molto affascinata da questo sconosciuto. Antonito, persuaso dalle parole di suo padre, decide di accettare l’incarico proposto dal partito ma quando comunica le sue intenzioni alla moglie Lolita non ha la reazione che avrebbe sperato.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Miguel preoccupato per Anabel

© RIPRODUZIONE RISERVATA