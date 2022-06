Una vita/ Anticipazioni puntata 29 giugno: ad Acacias arriva Pascual Sacristan

Una vita, anticipazioni puntata 29 giugno

Nella puntata della soap opera Una vita in onda oggi, mercoledì 29 giugno 2022, Genoveva cerca in David un alleato, ma l’uomo teme Aurelio, perché è stato assoldato per fingere di essere il marito di Valeria, fino a quando il suo vero consorte Rodrigo potrà tornare libero senza ricevere alcuna minaccia e ricongiungersi con la moglie. David però teme che le mire di Aurelio sulla donna siano di altro tipo e lo tiene sotto controllo senza dare nell’occhio. Dopo il fallimento con David, la donna torna a minacciare il marito: messo al corrente che è a conoscenza dei loschi piani che coinvolgono un certo Rodrigo, chiede al marito di far parte dei suoi affari nel settore immobiliare. Anche in questa occasione a Genoveva va male, nemmeno le sue tattiche di seduzione riescono a scalfire Aurelio. Fidel dopo aver stretto amicizia con Lolita, durante l’inaugurazione della piazza ad Antonito, è entrato in confidenza con la donna, che ha scelto di abbandonare il lutto e riprendersi la sua vita. L’uomo le confida di essere un alto funzionario della polizia, ma le chiede di mantenere il segreto soprattutto con Ramon. Ad Acacias intanto arriva un nuovo residente, si tratta di Pascual, il figlio di Inma che si mostra subito scontroso con i suoi vicini.

Una vita/ Anticipazioni puntata 28 giugno: Genoveva scopre tutto su David e Valeria

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Una vita Ignacio dubita della preparazione professionale di Dori, difatti nonostante dica di essere un’infermiera, non è stata capace di prendersi cura della ferita alla gamba di Felipe, difatti la situazione è peggiorata. Visto che il medico ha a cuore i suoi pazienti e l’avvocato, chiede alla donna di fargli vedere il diploma di infermiera. Dori dopo qualche restrizione, consegna il documento al medico che nota la mancanza di un timbro, per togliersi ogni dubbio chiede di voler verificare le sue referenze. Ignacio racconta l’accaduto a Lolita che a sua volta chiede conferme a Marina. Quest’ultima avvisa Dori di quanto sta accadendo e l’avverte che non ha nessuna intenzione di mentire per suo conto. Aurelio dopo essere stato contattato telefonicamente dal cappellano del carcere, lo incontra di persona. Il sacerdote gli comunica che prima di morire una detenuta che conosceva Natalia gli ha confessato qualcosa che riguarda il suo suicidio, ma per parlare il cappellano chiede ad Aurelio di finanziare un progetto di ristrutturazione, per questa somma di denaro è disposto anche a non rispettare il segreto della confessione. Ramon è stato contattato dal redattore di un giornale lo vuole assumere in qualità di editorialista, l’uomo è un po’ indeciso, chissà forse accettando troverebbe un modo per tenersi occupato e distogliere dalla mente i cattivi pensieri. Luzdivina è preoccupata, Marcelo la sta aiutando molto in casa Quesada e tra i due è nato un buon rapporto di amicizia. La donna però commette un errore che manda su tutte le furie Marcelo: rovistando tra le sue cose trova un dipinto di una donna che le somiglia molto. Luis seguendo gli ordini di Aurelio continua a chiedere ai negozianti di Acacias se vogliono vendere il loro locale. Inma non ha alcuna intenzione di liberarsi del suo ristorante appena restaurato. Genoveva è riuscita finalmente a sapere qual è la vera identità di Valeria e David…

