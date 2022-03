Una vita/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Natalia deve sedurre Felipe

Una vita, anticipazioni puntata 29 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 29 marzo, della soap opera “Una vita“ Genoveva chiede a Natalia di provare a sedurre Felipe, così da velocizzare le pratiche di annullamento. Per questo motivo vuole che la messicana lo faccia innamorare di lei per poi spezzargli il cuore. La ragazza, soggiogata dall’insistenza della Salmeron, accetta. Ignacio trascorre di nuovo la notte nel solito locale nel quale beve e gioca a carte con i suoi compari: Alodia il mattino dopo se ne rende conto e gli chiede di dire la verità ma il ragazzo, grazie al fascino che esercita su di lei, riesce a farle credere quello che vuole. Miguel chiede alcuni consigli professionali a Felipe il quale, però, boccia l’idea del giovane di lavorare come avvocato di un sindacato.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Fabiana si è resa conto che Alodia è interessata a Ignacio e così la mette in guardia perché si tratta di un signore e lei è solo una domestica, quindi deve stare attenta. Più tardi Ignacio chiede ad Alodia se gli zii si sono resi conti del suo rientro tardi a casa ma la domestica si rende conto che qualcosa nel suo racconto non funziona. Anche José si rende conto che il nipote della moglie ha bevuto troppo ma Alodia corre in suo soccorso con una scusa. Rosina e Liberto fanno finta che Susana sia indisposta per giustificare la sua assenza a messa. In realtà la donna ha saputo dal nipote che il cappellino che pensava fosse stato regalato da Armando in realtà era un dono di Rosina e ha reagito molto male a questa notizia. Felipe va a trovare Genoveva per parlare dell’annullamento del loro matrimonio. La Salmeron fa finta di essere intenzionata a velocizzare le pratiche ma l’avvocato le dice che lui non ha fretta e che quando la chiesa si deciderà per lui andrà bene. La donna gli chiede di essere un po’ più gentile con lei quando si incontreranno per strada ma Felipe le risponde che spera di non incontrarla più e la invita ad andare via dal quartiere se non sopporta la sua vista. Anzi, le dice di andare all’inferno, visto che una volta morta è lì che dovrà andare, per la sua malvagità.

Genoveva va a trovare Marcos perché pensa che i loro rapporti negli ultimi tempi siano piuttosto tesi. La Salmeron ha intenzione di parlare di affari ma in quella precisa occasione è venuta per una visita personale e non professionale: vuole parlare di Felicia e gli comunica del dispiacere che ha provato alla morte della moglie. La Salmeron flirta apertamente con il Bacigalupe il quale non sembra sottrarsi al gioco, non rendendosi conto che Soledad è nascosta dietro una porta e ascolta tutto. Più tardi Marcos prova un approccio nei confronti della domestica ma lei lo tratta con molta fermezza. Jacinto racconta a Casilda di quello che Indalecia gli ha detto a proposito di una cotta di Marcelina per un certo Remigio. Il custode è molto geloso e non sa se riuscirà a perdonare la moglie ma la cugina lo aiuta a capire che si è trattato di cose avvenute prima del loro matrimonio, quindi di nessun conto. Poi lo invita a chiamare la moglie e dichiararle tutto il suo amore ma l’attenzione di Jacinto viene attratta da una lettera che gli ha lasciato Indalecia nella quale gli dichiara tutto il suo amore e che la storia di Remigio era completamente inventata. Roberto scherza con il nipote Miguel sulla bellezza di Daniela e sull’interesse fra lei e il ragazzo ma il giovane avvocato vuole cambiare argomento e decide di rivedere con il nonno i conti del ristorante, che sembrano andare molto bene. Roberto, però, gli dice che deve innamorarsi e far battere il suo cuore, così da dimenticare Anabel.

