Una vita/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: Felipe non ricorda gli ultimi 10 anni

Una vita, anticipazioni puntata 29 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 29 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Antonito è sempre più agitato perché teme che il successo avuto la prima volta con la sua orazione pubblica sia stato solo un caso e non sa come affrontare questa seconda prova. Lolita prova a essergli di supporto e per guarire dalle sue insicurezze gli consiglia di parlare con un santone di Cabrahigo che lei conosce bene e che sicuramente potrà aiutarlo. Intanto Felipe continua a non ricordare nulla di quello che è successo negli ultimi anni perché pensa di vivere circa dieci anni prima, subito dopo la morte di Celia. Per questo motivo è molto grato a Genoveva, che gli sta sempre accanto e non lo lascia mai solo, ma allo stesso tempo prova grande astio nei confronti di Ramon perché è convinto, come in passato, che la morte della sua prima moglie fosse dovuta proprio al Palacios.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Felipe si sveglia e appena i suoi occhi incrociano quelli di Genoveva le dice immediatamente che ha visto un angelo e che non può immaginare che sulla Terra esista una persona di tale bellezza. La Salmeron, e Laura che è al suo fianco, si rendono conto che l’uomo non ricorda più niente e che non riconosce neanche la moglie, ignorando tutto l’odio che ha provato per lei. Preoccupata di quanto sta accadendo, Genoveva manda subito a chiamare il medico. Poco dopo arrivano Ramon e Liberto che sono subito accorsi dopo aver saputo che l’uomo si era risvegliato. Ragionando con i due, Genoveva inizia a pensare che forse non è poi così un male che il marito non ricordi nulla, così non sarà più prevenuto nei suoi confronti e non tenterà di andare a cercare Santiago, di cui non ricorda ovviamente l’esistenza. Quando torna il medico le notizie sono contrastanti: il fisico di Felipe sembra aver reagito bene al colpo e ora i suoi parametri vitali sono ottimali ma l’ematoma cerebrale ha lasciato degli strascichi visto che ha cancellato la sua memoria degli ultimi dieci anni.

Armando prova a rincuorare Camino per la morte di Ildefonso ma la ragazza si sente molto in colpa per quanto è accaduto poiché è certa che la sua morte sia legata in qualche modo a quello che si è venuto a sapere della sua virilità. Intanto le vicine iniziano a spettegolare non solo sul fatto che il suo decesso potrebbe non essere stato casuale ma frutto di un atto voluto dallo stesso marchesino ma soprattutto su quanto diventerà ricca ora Camino, rimasta vedova così giovane e con tutta una vita davanti. A cercare di consolare la giovane Pasamar arrivano a casa sua Bellita e José, per dare un supporto alla ragazza in un momento così difficile. A casa Palacios, invece, Antonito riceve una bella notizia: la direzione del partito conservatore, molto colpita dal suo discorso di presentazione, ha deciso di inserirlo fra i relatori della convention di conclusione della campagna elettorale. Il ragazzo è felice ed emozionato per questa opportunità ma anche timoroso di non essere all’altezza.

