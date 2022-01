Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 gennaio: Antonito scopre da chi provengono i regali

Anticipazioni Una Vita del 3 gennaio 2022

Nella puntata di lunedì 3 gennaio di Una Vita, Santiago spiega a Genoveva che ritiene che lei e il marito siano i colpevoli per la morte di Marcia e per questo vuole ottenere da loro una confessione per farli punire dalla legge. La Salmeron dice di essere già stata processata e assolta per questa vicenda e Felipe si risveglia proprio in tempo per sentire questo particolare che la moglie fino ad ora gli aveva taciuto.

Miguel non si rassegna alla fine della sua storia con Anabel e le chiede delle spiegazioni senza ottenerle. Marcos si rende conto della situazione e soprattutto del sacrificio che la ragazza sta facendo per lui e così le promette che troverà il modo per far uscire per sempre i fratelli Queseda dalla loro vita. Si risolve poi uno dei misteri delle ultime puntate di Una Vita: Antonito scopre che i regali anonimi che sta ricevendo provengono da un certo Solano che rappresenta una compagnia di estrazione mineraria che vuole corromperlo per ottenere dei permessi. Cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita? Basta continuare a seguire le anticipazioni per scoprirlo!

Una vita: il riassunto della puntata del 2 gennaio

La puntata di Una Vita del 2 gennaio è ancora molto arrabbiata con Liberto ma per fortuna Susana gli dà le giuste dritte per riuscire a farsi perdonare, soprattutto nel giorno del loro anniversario. La Rubio è a passeggio per Acacias e incontra Marcos, Ramon e Felicia con i quali si lamenta del fatto che il marito abbia dimenticato il loro anniversario. Poco dopo, però, vengono raggiunti proprio dal Seler che invece la stupisce con un grande mazzo di fiori e un dono: il cappello che la donna aveva visto in una vetrina del centro e che desiderava molto acquistare.

Lolita è stata rassicurata dal medico sulle sue condizioni di salute ma lo stesso dottore le ha prescritto assoluto riposo, così la bottegaia si coordina con Carmen per fare in modo che la donna si occupi della bottega senza però dare nulla a vedere ad Antonito e Ramon, in quanto non vuole farli preoccupare. Mentre le due stanno bevendo un caffè a casa, vengono raggiunte da Casilda ancora preoccupata per la tristezza di Fabiana, locandiera di Una Vita. Le tre donne concordano sul fatto che per la locandiera sarebbe importante trovare un pretendente con il quale sposarsi e così Casilda si offre di trovarne uno adatto, a patto però che Lolita e Carmen si impegnino a fare lo stesso per scovarne uno anche per lei.

Nella puntata del 2 gennaio di Una Vita, Anabel è sempre più triste poiché è stata minacciata da Natalia la quale, in combutta con il fratello, vuole fare di tutto affinché Marcos restituisca i soldi a Sallustio altrimenti loro riveleranno a tutto il quartiere il comportamento non proprio irreprensibile che la Bacigalupe ha avuto con suo fratello Aureliano ai tempi della loro relazione. Sentendosi sopraffatta dalle responsabilità, decide di chiudere per sempre la relazione con Miguel in modo che il ragazzo non possa mai sapere nulla di quanto ha fatto in passato. Gli fa dunque credere di sentirsi oppressa dalle continue insistenze di lui e per questo voler rompere il fidanzamento. Genoveva e Felipe sono stati rapiti e rinchiusi in un casolare abbandonato per cui anche le loro urla non vengono sentite da nessuno.

L’avvocato di Una Vita si sente un leone in gabbia perché non c’è alcuna via di fuga e la moglie prova a rincuorarlo dicendogli che non appena si presenterà un’occasione favorevole proveranno a fuggire. Poco dopo entra uno dei due carcerieri che porta dell’acqua e Felipe ne approfitta per tentare di aggredirlo e fuggire ma viene colpito in pieno volto e perde i sensi. A quel punto la Salmeron ha modo di parlare con il rapitore e scopre con orrore che si tratta di Santiago Becerra. Il direttore della banca si reca al ristorante di Roberto e Sabina per comunicare ai due che, grazie all’intercessione di Ramon, hanno ottenuto il prestito per ristrutturare il locale.



