Una vita/ Anticipazioni puntata 3 giugno: Aurelio e Genoveva tornano ad Acacias

Una vita, anticipazioni puntata 3 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 3 giugno, della soap opera “Una vita” Rosina non vuole che la sorella e la nipote arrivino ad Acacias perché non ha intenzione di confessare a nessuno i problemi economici che assillano sia lei che il marito. Gli abitanti di Acacias provano ad andare avanti dimenticando quello che è accaduto cinque anni prima, ma non per tutti è così semplice. Ramon, ad esempio, è chiuso in se stesso e non vuole la compassione di nessuno, così come Felipe sembra aver perso la testa e trascorre le giornate trattando male il domestico Gerardo. Due notizie, però, sono in procinto di distruggere il fragile equilibrio del quartiere. Dopo tanti anni dalla morte di Carmen, il Nuevo Siglo sta per riaprire, questa volta gestito da un’altra famiglia, quella dei Sacristan. Mentre tutti si affannano per capire chi sian i nuovi proprietari del ristorante, arriva una macchina ad Acacias dalla quale scendono a sorpresa Aurelio e Genoveva, assenti dal quartiere da subito dopo l’incidente.

Una vita, anticipazioni puntata 2 giugno/ La morte di Carmen, Anabel e...

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” mentre la vita ad Acacias scorre tranquilla, Soledad e Leonardo preparano l’attentato per uccidere Antonito. In realtà il Quesada e la sua complice Genoveva vogliono approfittare dell’occasione per liberarsi di tutti i loro nemici, coinvolgendoli nell’attentato. Intanto Felipe è in carcere e riceve la visita di Liberto, il quale sta già mettendo in moto tutti i suoi contatti per farlo uscire. Mentre parlano vedono passare Natalia che annuncia all’avvocato che non permetterà a Genoveva di vincere anche questa volta. Il commissario, poco dopo, spiega agli attoniti Felipe e Liberto che la ragazza ha confessato di essere lei l’omicida di Marcos Bacigalupe. In carcere, la ragazza viene messa in cella con un’altra detenuta che è stata pagata dalla Salmeron per costringerla a uccidersi. Quando la bomba scoppia sotto la pergola ad Acacias, molte vite innocenti vengono falciate. Carmen e Antonito muoiono dopo atroci sofferenze, padre Ilario perde la vita sul colpo. Aurelio approfitta della situazione per uccidere Anabel e diventare così il suo unico erede. Anche Felipe, accorso ad Acacias per saperne di più sull’arresto di Natalia, viene investito dalla bomba e perde i sensi.

Una vita/ Anticipazioni puntata 1 giugno: Felipe arrestato per la morte di Marcos

Cinque anni dopo, la vita ad Acacias è molto cambiata dopo l’attentato nel quale il deputato Palacios ha perso la vita. Alodia ha sposato Ignacio ma ha perso il bambino che stavano aspettando: mentre il ragazzo è diventato un medico affermato, lei si è trasformata da domestica in una signora molto snob e la convivenza in casa Dominguez non è affatto facile. Il matrimonio fra Fabiana e Servante procede a gonfie vele e i due hanno rilevato anche il chiosco di fiori e giornali di Marcelina, che si è fatta suora. Liberto e Rosina vivono sempre ad Acacias ma hanno numerosi problemi economici dei quali ovviamente non vogliono far parola con i vicini. I rapporti fra Lolita e Ramon sono molto tesi, da quando sono morti sia Carmen che Antonito, tanto che la donna ha deciso di lasciare Monchito al suo paese natale, visto che non riusciva a crescerlo da sola. Felipe è tornato a vivere nel suo vecchio appartamento anche se non sta bene, è tormentato dal ricordo dell’esplosione e i suoi nervi sono una vera polveriera. Ci sono anche nuovi volti nel palazzo, come Valeria e il marito, che sembrano una coppia estremamente felice ma che evidentemente nascondono un segreto terribile. Rosina riceve un telegramma da sua sorella che le annuncia che le farà visita e questa informazione la agita particolarmente.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 30 maggio: il piano di Genoveva per eliminare Marcos

© RIPRODUZIONE RISERVATA