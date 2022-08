Una vita/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Genoveva fa una proposta a Rodrigo

Una vita, anticipazioni puntata 30 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 30 agosto, della soap opera Una vita Rodrigo Lluch, appena arrivato ad Acacias, ha scoperto che Valeria si è innamorata di David e vorrebbe riconquistarla. Genoveva fa un accordo con Rodrigo: lei lo aiuterà a riprendersi sua moglie, ma in cambio vuole la formula del gas nervino da lui scoperta. L’uomo si lascerà convincere o deciderà di lasciare che la sua amata sia felice accanto a un altro uomo? Ma Genoveva è impegnata a risolvere un’altra questione molto importante: la Salmeron vuole interrompere la gravidanza e ha chiesto aiuto ad Ignacio, minacciandolo di rivelare ad Alodia dei suoi tradimenti. Le mosse di Genoveva sono seguite da Marcelo…

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Una vita Liberto, stanco dei continui litigi tra Hortensia e Pascual, ha decido di dire la verità alla cognata: il Sacristan ha salvato la loro famiglia, facendo loro un prestito e aiutandoli economicamente, come un vero amico. Hortensia cambierò atteggiamento nei confronti di Pascual? David e Valeria sono più innamorati che mai e progettano di fuggire insieme negli Stati Uniti. Ma Genoveva è riuscita a mettersi in contatto con Rodrigo Lluch, il marito di Valeria. Lo scienziato è arrivato ad Acacias e vede David e Valeria amoreggiare per strada. Come reagirà Rodrigo. Felipe, ormai dimenticati i suoi sospetti su Dori, confessa i suoi sentimenti all’infermiera che ricambia il suo amore: i due si lasciano andare a un bacio appassionato.

