Una vita/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: le condizioni di Lolita peggiorano

Susana e Rosina sono al Nuevo Siglo e invitano Genoveva, che passa di lì per caso, ad unirsi a loro. La Salmeron racconta alle due amiche che quello stesso pomeriggio partirà per la luna di miele bis con suo marito ma confessa anche di aver cambiato completamente itinerario così da fare qualcosa di nuovo. Non appena va via, le due donne spettegolano alle sue spalle dicendo che è incredibile come riesca a manipolare persone e situazioni a suo vantaggio. A riprova di questo c’è il fatto che è riuscita a tenere nascosto al marito il fatto che erano ormai separati prima del suo incidente e che il loro matrimonio non era così idilliaco come lei vorrebbe far credere. Subito dopo, però, devono cambiare discorso perché vengono raggiunte da Felicia ma nasce subito un diverbio fra la Pasamar e Susana in quanto quest’ultima non fa altro che sparare sentenze sugli immigrati, con riferimenti ben poco velati sia su Marcos e Anabel che su Aureliano e Natalia. Quando la Seler dà alla figliastra della poco di buono, Felicia le dice di non permettersi mai più se non vuole interrompere la loro amicizia.

Nell’ultima puntata di una vita Ramon confessa a Lolita e Carmen i motivi che angustiano Antonito e sprona le donne ad incoraggiare il ragazzo ad accettare la presidenza della commissione. Lolita prende a cuore la questione ma dopo aver convinto il marito e averlo spinto ad andare subito a dire che accetta l’incarico, ha un altro mancamento e questa volta si spaventa molto. Santiago incontra Cesareo per strada e, con uno stratagemma ben architettato, riesce a carpire informazioni dal guardiano per sapere dove vadano Felipe e Genoveva. Secondo il marito di Marcia, infatti, i due sono da sempre d’accordo per eliminare la ragazza e l’avvocato non ne era poi così innamorato come andava dicendo. Cesareo prima gli riferisce di non potergli dire nulla, poi si lascia sfuggire delle informazioni importanti. Anabel incontra Miguel e sembra molto felice, tanto che scherzando gli dice che sentiva la sua mancanza perché è da troppo tempo che nessuno la chiede in sposa. Il ragazzo, però, non sembra così divertito da questo gioco e le risponde che non è certo bello sentirsi rifiutati, così la Bacigalupe gli ricorda che non gli ha detto di no ma ha solo chiesto più tempo per potersi conoscere meglio. Quando Miguel le risponde che teme che non sia il tempo il problema quanto la sua paura nei confronti di qualcuno, facendo riferimento ai Queseda, Anabel va su tutte le furie e decide di troncare immediatamente il loro fidanzamento perché non sa che farsene di un uomo che non la conosce per niente.

Nella puntata di Una vita di giovedì 30 dicembre, le condizioni di salute di Lolita sembrano peggiorare sempre di più, tanto che la ragazza decide di rivolgersi con urgenza ad un medico specializzato che le possa spiegare che cosa stia accadendo. Miguel si scontra con Aureliano ma la lite sembra finire nel migliore dei modi, visto che i due si lasciano con una stretta di mano. Roberto e Sabina, però, assistono alla scena e decidono di parlare con il nipote per consigliargli di non avere a che fare nè con lui nè con sua sorella. Il viaggio di nozze di Felipe e Genoveva sembra procedere a gonfie vele ma purtroppo la tragedia è dietro l’angolo: la loro auto viene infatti assaltata e i due rapiti e incappucciati. Servante tenta in tutti i modi di convincere Jacinto ad accettare la proposta di trasferirsi in Portogallo per una serie di spettacoli ma il custode non sembra convinto.

