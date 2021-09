Una vita/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Mendez scopre la verità su Laura

Una vita, anticipazioni puntata 30 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 30 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Felicia chiede a Marcos di tenere segreta la loro relazione, almeno per i primi tempi. Il commissario Mendez va a trovare Laura e le chiede di collaborare con la giustizia, ma la donna ha ancora molta paura di Genoveva. Laura ha infatti il timore che la Salemeron riveli il suo segreto, e cioè che la cameriera, dieci anni prima, ha ucciso il padre. Ildefonso trova delle lettere che Maite ha scritto a Camino. L’uomo esorta la moglie a gettare la maschera e a confessargli quello che realmente prova per la pittrice. Servante ha un’accesa discussione con Fabiana. Nel corso di questo scontro, si presenta alla pensione il vero giurato del concorso delle pensioni, ma lui, non conoscendo la vera identità dell’uomo, lo tratta male.

Una vita/ Anticipazioni puntata 29 settembre: Ildefonso trova le lettere di Maite

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Camino cerca in tutti i modi di far vedere che il suo matrimonio sta andando a gonfie vele. La giovane, quindi, permette alla madre di andare a cena con Marcos, sostituendola al ristorante. Tornata a casa, al termine del suo lavoro, la Pasamar riceve delle avances da parte di Ildefonso, che prova ad avere un contatto fisico con lei. Ma la ragazza respinge il marito. Camino cerca un po’ di conforto dall’amica Anabel a cui confessa il segreto di Ildefonso. Felicia, inoltre, al termine dell’appuntamento con Marcos, decide di intraprendere una relazione con l’uomo. Laura, poi, informa Lorenza che a breve potrà portarla all’estero per farla operare. Felipe, infine, vuole ricorrere in appello per dimostrare che Genoveva ha ucciso Marcia.

