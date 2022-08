Una vita/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Claudia delusa da Guillermo

Una vita, anticipazioni puntata 31 agosto

Le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda oggi, mercoledì 31 agosto, ci rivelano che Guillermo vuole vendicarsi di Azucena che lo ha sostituito con Angel, un rampollo dell’alta società. Per farle dispetto, ha cominciato a frequentare Claudia, ma il ragazzo non vuole prendersi gioco di lei e tanto meno deluderla. Difatti ascoltando il suggerimento della nonna, rivela alla ragazza di non essere interessato a lei, ma di essere innamorato di Azucena. Claudia reagisce male e schiaffeggia Guillermo che ha ferito i suoi sentimenti solo per far ingelosire la sua amica. Fra loro oltre all’amore finirà anche l’amicizia? Lolita è tormentata, non riesce a capire perché il suocero abbia prelevato un’ingente somma di denaro in banca. Sta tramando qualcosa, ma cosa? Riuscirà a scoprire la verità e a venire a capo di questo mistero? Aurelio vuole acquistare tutti i negozi di Acacias, ma non tutti sono disposti a vendere, come ad esempio Fabiana. Ora il Quesada per far abdicare i negozianti rivoltosi, sta usando le maniere forti e la gente è stanca di sopportare i suoi soprusi. Gli abitanti di Acacias decidono di indire un’assemblea e Fabiana chiede a David di partecipare per dargli qualche consiglio. L’uomo decide di farne parte e si fa portavoce dei suoi concittadini. Come reagirà Quesada? La decisione di David avrà una ripercussione su di lui e Valeria?

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola Una vita Rodrigo Lluch ha fatto il suo ingresso ad Acacias grazie all’intervento di Genoveva, che lo ha trovato e riportato nella cittadina per farlo incontrare con la moglie. L’uomo ha spiato la donna mentre passeggiava a braccetto con David e si è accorto che sono una coppia affiatata. Rodrigo teme che la moglie lo abbia dimenticato e sostituito con il suo finto marito. Genoveva lo rincuora dicendogli che Valeria non lo ha scordato è ancora innamorato di lui, per riprendersi il suo posto bisognerà togliere qualche ostacolo e lei è disposta a dargli una mano ma a una condizione: deve rivelarle la formula del gas nervino. Rodrigo è ancora innamorato della moglie ma non al punto da mettere nelle mani sbagliate la formula di un’arma letale che il Quesada rivenderebbe per scopi militari. La Salmeron gli dice che vuole sottrarre la formula al marito e non concederla a lui, ma la posta in gioco è rischiosa e Rodrigo non è intenzionato a cedere alle richieste della Dark Lady, perché i suoi obiettivi non sono differenti da quelli del marito. Aurelio è soddisfatto, grazie a Marcelo è riuscito a trovare Rodrigo senza muovere un dito, ma lasciando il compito alla moglie, sta aspettando solo il momento per entrare in azione, naturalmente Genoveva è all’oscuro di tutto. La donna è spiata dal fedele maggiordomo del Quesada che ha scoperto anche che la donna è incinta, ma ignora ancora che vuole abortire. Guillermo sente la mancanza di Azucena e nonostante frequenti un’altra ragazza per dimenticarla, non riesce a toglierla dalla sua mente. Azucena è promessa a un altro ragazzo e a scegliere il suo pretendente sono state la madre e la zia. Il ragazzo appartiene a una famiglia facoltosa e la speranza delle due donne è continuare a condurre una vita adagiata grazie a un matrimonio d’interesse. Le condizioni di salute di Felipe sono migliorate, la vicinanza di Dory ha portato giovamento nella sua vita, tanto che l’avvocato le ha aperto il suo cuore e le ha confidato l’amore che prova per lei. Anche l’infermiera è attratta dall’avvocato ma in questo momento vuole continuare il suo lavoro senza alcuna interferenza emotiva. Fabiana rivela a Lolita di aver visto il suocero entrare in banca e prelevare una grossa somma di denaro. La donna da poco si è riappacificata con Ramon e teme che si stia mettendo di nuovo in un guaio.

