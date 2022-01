Una vita/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Antonito cede a Natalia e tradisce Lolita

Una vita, anticipazioni puntata 31 gennaio

Nella puntata di oggi, lunedì 31 gennaio, della soap opera spagnola “Una vita” Antonito si trasferisce alla pensione di Fabiana e sembra molto triste. Natalia trama per riuscire a sedurlo e così lo segue a casa sua quando il Palacios torna per prendere dei documenti. Questa volta la giovane messicana riesce nel suo intento e Aureliano fa in modo che Lolita torni a casa prima e scopra tutto. La bottegaia, davanti al tradimento del marito, ha un malore e sviene, subito dopo viene portata in ospedale. Indalecia ha capito che suo cugino Jacinto, insieme ai suoi amici Cesareo e Servante, stanno tramando contro sua madre e vuole immediatamente delle spiegazioni. Roberto posiziona la prima carica di dinamite e rischia quasi di dare fuoco al ristorante, per fortuna però non succede nulla. Miguel, però, inizia ad avere molti sospetti nei confronti dei nonni che si comportano in modo molto strano. Tuttavia é molto preso dai suoi problemi con la fidanzata e con il lavoro, quindi alla fine non indaga in modo approfondito.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Felipe in prigione per una notte

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Genoveva ha intenzione di riabilitare la sua immagine davanti agli occhi di tutti e per questo comunica a Rosina e a Susana che ha intenzione di far dire una messa in memoria di Marcia, lasciando le due donne abbastanza basite. Più tardi, la Salmeron riceve in casa Casilda che, come da accordi con Rosina, dovrà aiutare la donna a gestire casa fino a quando non troverà una nuova domestica. Quando la ragazza arriva a casa sua e inizia a fare le pulizie, Genoveva non perde l’occasione per stuzzicarla, ricordando che mentre era in carcere proprio Casilda era andata a trovarla per dirle di essere contenta che la giustizia aveva finalmente fatto il suo corso. Casilda, però, continua a pensare che sia stata proprio la Salmeron a uccidere Marcia e lo ribadisce, finendo con il litigare con la padrona di casa. Le due vengono però interrotte dall’arrivo di Felipe che vuole parlare da solo con sua moglie. Genoveva spera in una riconciliazione ma l’avvocato mette subito in chiaro le cose: non solo ritiene che la donna sia davvero colpevole ma vuole anche mettere fine immediatamente al loro rapporto e per questo motivo ha chiesto l’annullamento del matrimonio. Invece Casilda, scossa per il litigio con Genoveva, vuole lasciare Acacias ma Fabiana riesce a farla desistere.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: una nuova riunione aziendale

Susana continua a pensare che Rosina abbia qualcosa da nasconderle e così decide di seguirla. Le sue indagini portano fino a casa dei Dominguez dove la Seler trova Rosina, Alodia e José in atteggiamento molto sospetto. Alla fine i tre decidono di confessare la verità a Susana, pregandola di non dirlo a nessuno: Bellita è viva. La donna ha finto di essere morta perché un ammiratore troppo insistente ha iniziato a minacciare e per questo ha dovuto mettere in scena la sua finta morte. Susana è sconvolta ma molto felice di avere ancora vicino la sua amica. Il matrimonio fra Antonito e Lolita è ad una svolta in senso negativo perché la bottegaia non crede alla buona fede del marito. Alla fine il giovane Palacios capisce che è meglio andare via e quando la notizia arriva alle orecchie di Natalia e Aureliano, i Quesada pensano di approfittarne. La zia Benigna incontra Servante e fra i due, dopo una iniziale antipatia, sembra scoccare una scintilla. Jacinto vorrebbe approfittare della situazione per riuscire a rendere la donna più malleabile e così chiede aiuto al suo amico.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Felipe aggredisce Genoveva

© RIPRODUZIONE RISERVATA