Una vita/ Anticipazioni puntata 4 novembre: Felicia rifiuta la proposta di Marcos

Una vita, anticipazioni puntata 4 novembre

Nella puntata di oggi, giovedì 4 novembre, della soap opera spagnola “Una vita” Felicia rifiuta la proposta di matrimonio di Marcos e chiede alla figlia di partire con lei per trasferirsi nuovamente a Santander ma la ragazza non vuole più avere a che fare con la madre. Il Bacigalupe è così triste che propone ad Anabel di tornare in Messico. Laura è sul punto di uccidere Felipe ma Genoveva torna in ospedale improvvisamente e riesce a fermarla. La giovane domestica crolla e fra le lacrime le confesso tutto tanto che la Salmeron giura che farà di tutto per vendicarsi dell’avvocato. Intanto Felipe, ignaro di quello che sta succedendo, si sta affezionato sempre di più a Genoveva e questa novità preoccupa molto tutti i suoi amici. Il più dispiaciuto di tutti é Ramon al quale é stato tassativamente proibito di fare visita all’altare Hermoso in ospedale.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Laura è disperata perché si trova costretta a scegliere fra la vita di Felipe e quella di Lorenza. Mentre cerca una via di uscita per non trasformarsi in un’assassina, viene costretta dallo scagnozzi di Velasco a raggiungere l’avvocato per conferire con lui. Xavier ha infatti un nuovo piano: un suo incaricato si introdurrà a casa di Genoveva per simulare un furto e farà in modo da farsi sentire da tutti i vicini. In questo modo sicuramente qualcuno avviserà la Salmeron che sarà costretta a lasciare Felipe da solo, indifeso e a disposizione di Laura che potrà finalmente ucciderlo. L’avvocato ricorda poi alla domestica che cosa accadrà se non manterrà fede alla promessa fatta. José va alla bottega di Lolita perché vuole congratularsi per la bellissima lettera che Antonito ha pubblicato sul giornale. Confrontandosi con lei e Carmen, poi, il Dominguez si rende conto che anche sua moglie in qualche modo é venuta in contatto con Aquilino il Muto e si meraviglia molto per il fatto che lei non le abbia detto nulla. Liberto, invece, va a trovare Marcos e lo trova molto di cattivo umore perché Felicia non gli ha ancora dato una risposta alla proposta di matrimonio e l’uomo é sicuro che non sia un buon segno. Liberto lo invita ad avere pazienza.

Felicia va da Camino per raccontarle che ha definitivamente venduto il ristorante ma non riceve una buona accoglienza dalla ragazza che le rinfaccia la morte di Ildefonso. Quando il discorso cade su Marcos, Camino le dice che è una donna crudele e senza cuore per tenerlo così sulle spine e spera che rifiuti la proposta del Bacigalupe perché pensa che renderebbe la vita dell’uomo infelice. I nuovi proprietari del locale, intanto, discutono su come comportarsi, indecisi se riaprire immediata oppure fare dei lavori di ristrutturazione. Fra Sabina e il marito volano scintille ma il nipote Miguel, appena laureatosi in legge a Parigi, è in grado di far ritornare la pace. I due sono molto affezionati al ragazzo, cresciuto senza genitori, e sono felici di averlo di nuovo a casa. La notizia della vendita del locale inizia a spargersi per il quartiere e non tutti prendono bene la novità. Susana va addirittura al locale e ha un diverbio con la nuova proprietaria mentre Rosina cerca insistentemente di capire perché Felicia abbia preso una decisione del genere, senza però riuscire nel suo intento. Poi ne approfitta per sapere se la Pasamar accetterà la proposta di Marcos.

