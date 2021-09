Una Vita/ Anticipazioni puntata 4 settembre: Liberto preoccupato, la proposta di Izem

Una Vita: dove siamo rimasti

Oggi, sabato 4 settembre, torna l’appuntamento con la soap Una Vita. Su Canale 5 si riparte con le vicende dei nostri protagonisti. Ma partiamo ricordando cosa sta accadendo. Genoveva dice chiaramente a Velasco che deve fare di tutto per riuscire a scagionarla, anche trovando qualcuno che possa prendersi la colpa di tutto e paghi al posto suo. Poi gli ricorda che rientra nei suoi compiti anche il fatto che Felipe deve essere punito per tutto il male che le ha fatto. I due poi lasciano Acacias 38 insieme per recarsi presso i rispettivi impegni ma in strada incontrano proprio Felipe con il quale hanno un diverbio acceso perché l’Alvarez Hermoso è convinto non solo che Genoveva sia la colpevole della morte di Marcia ma anche che la scelta di rivolgersi ad un avvocato così disonesto la dica lunga sulla sua colpevolezza. Tutto questo fa infuriare ancora di più la Salmeron che ha un piano per ferire il marito. Una volta a casa prende le lettere di Marcia che ha rubato nel suo studio e cerca di copiarne la grafia per scriverne una di suo pugno. L’intenzione della donna è quella di far impazzire il marito facendogli credere che Marcia non lo ha mai amato. Incomprensioni, invece, caratterizzano il matrimonio dei Dominguez: Bellita continua a cercare di organizzare attività per il marito mentre Josè vorrebbe solo riposare e godersi la casa. La donna arriva addirittura a pensare di proporgli una gita in montagna.

Servante vuole andare avanti nella farsa del finto matrimonio con Fabiana e per questo le prepara una colazione da principessa, utilizzando però prodotti scadenti dei quali la donna si rende immediatamente conto. Per questo la locandiera si arrabbia moltissimi, suscitando l’ilarità di tutti gli abitanti della soffitta che sospettano che fra i due sembra davvero essere nato qualcosa. Camino spera di avere con il marito un momento di intimità, anche perché Ildefonso le ha portato un bellissimo dono, un libro di arte illustrato. Tuttavia il marchese si limita a darle un bacio sulla fronte e le dice che farà di tutto per renderla felice, senza però tentare un approccio fisico più spinto nei suoi confronti. Il giorno dopo Camino si confronta con Anabel la quale invece sembra saperne molto di più degli uomini anche se non è sposata: dal nervosismo con il quale la Pasamar risponde alle sue curiosità sull’intimità coniugale, la figlia di Marcos si rende conto che nel matrimonio dell’amica c’è qualcosa che non va. Intanto il padre della giovane tenta nuovamente di convincere Felicia a dargli un’opportunità per scoprire come potrebbe andare una relazione fra loro due ma la proprietaria del Nuevo Siglo sembra essere ancora titubante, pur se accetta di uscire nuovamente con lui.

Una Vita, anticipazioni 4 settembre 2021

Nella puntata di sabato 4 settembre, Camino ripensa a quanto le ha detto Anabel e decide di essere coraggiosa, chiedendo in modo esplicito al marito per quale motivo non abbiano ancora consumato il loro matrimonio. Genoveva fa in modo che Felipe trovi la finta lettera di Marcia, introducendosi di nascosto a casa dell’avvocato. Intanto il processo si avvicina e Mendez dice all’avvocato che senza la testimonianza di Laura sarà davvero difficile riuscire a inchiodare la Salmeron.

Izem ritorna ad Acacias con una nuova offerta per Liberto: invece dei 30 cammelli inizialmente previsti per “comprare” Casilda, è disposto a darne 60. A questo punto il Seler si trova spiazzato e non sa come scoraggiare il berbero. Josè, stanco delle continue iniziative di sua moglie e desideroso di potersi finalmente riposare, decide di affrontare la donna dicendole che non deve più organizzare il suo tempo libero. Bellita, però, non prende questa indicazione nel modo giusto.

