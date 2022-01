Una vita/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Marcos si libera di Aureliano e Natalia?

Una vita, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

Nell’ultima puntata di Una vita Fabiana incontra nuovamente il sassofonista e si intrattiene a parlare con lui perché è affascinata sia dalla persona che dal suo strumento. Il giorno dopo in soffitta è sognante e non bada molto a quello che le succede intorno, così Casilda teme che possa essere nuovamente triste perché non ha una persona accanto. Ne va quindi a parlare con Lolita e Carmen e quest’ultima le consiglia di chiedere aiuto a Jacinto perché sicuramente conoscerà qualche aitante custode di palazzo che può essere interessato a conoscere Fabiana. Lolita invece è molto distratta perché è estremamente preoccupata sulle sue condizioni di salute e, con l’aiuto della suocera, sta facendo di tutto per nascondere al marito che non sta bene. Antonito d’altra parte è molto preso dalle sue beghe politiche e dalle preoccupazioni che il nuovo incarico gli sta dando. In particolare viene avvicinato da un certo Solano che è l’autore dei regali anonimi che sono arrivati al Palacios. Con fare velato l’uomo gli chiede di fare in modo di spingere per far arrivare in commissione una certa proposta di legge in cambio della quale le aziende di estrazione mineraria che lui rappresenta gli saranno molto grate. Antonito, però, declina fermamente il tentativo di corruzione.

A Una vita, Genoveva e Felipe sono ancora tenuti prigionieri da Santiago e dai suoi complici i quali non smettono di torturare soprattutto l’uomo nel tentativo di ottenere una loro confessione. La Salmeron è preoccupata per le condizioni del marito e si lascia sfuggire il fatto che è già stata processata e assolta per la morte di Marcia. L’avvocato resta molto stupito del fatto che la moglie in tutto questo periodo non abbia mai fatto cenno a questa vicenda. Marcos ha tentato in tutti i modi di rassicurare Felicia sul fatto che i Quesada non rappresentano una minaccia per la loro famiglia, ma l’uomo deve ricredersi quando incontra per strada Natalia che lo stava chiaramente aspettando. La giovane messicana invita il Bacigalupe ad accettare le vantaggiose condizioni proposte da suo padre Sallustio se non vuole incorrere in gravi conseguenze. Poi gli dice che potrebbe riferire alla moglie non solo delle sue preferenze per le ragazze molto giovani, anche più di sua figlia Anabel, ma potrebbe anche dirle della relazione che il marito ha intrattenuto con una certa cantante. Marcos si sente ribollire il sangue nelle vene e le dice di stare lontana da lui, da Anabel e da tutta la famiglia ma la ragazza sa di averlo in pugno. Rosina e Liberto si preparano a partire per un viaggio ma la donna è molto raffreddata e non sembra affatto stare bene.

Una vita: anticipazioni del 5 gennaio 2022

Nella puntata di mercoledì 5 gennaio di Una vita, Marcos riflette sul modo migliore per liberarsi di Aureliano e Natalia e alla fine decide di cedere al ricatto e sottoscrivere le condizioni di Sallustio. Proprio quando è pronto a questo passo, però, Aureliano pone una nuova e estremamente pesante condizione. Fabiana ha stretto amicizia con Baltazar e ogni sera trova un po’ di tempo per ascoltarlo suonare. Casilda e Jacinto sono ignari di tutto questo e pensano a chi poter presentare alla locandiera per alleviare la sua solitudine. Servante, intanto, capisce che nella vita della sua socia c’è qualcuno e sembra piuttosto geloso. Santiago continua a torturare Felipe perché sa che è l’unico punto debole di Genoveva e la vuole spingere a confessare ma la donna non sembra affatto disposta a mettersi così tanto in pericolo. Finalmente Roberto e Sabina parlano fra di loro dei lavori che stanno facendo nelle cantine del ristorante e si capisce che si tratta di una coppia di ladri che vuole fare una rapina nella banca vicina. Il nipote Miguel, però, ignaro del loro vero lavoro sta per scoprire qualcosa.

