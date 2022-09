Una vita/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Ramon si vendicherà di Leonardo?

Una Vita, anticipazioni puntata 5 settembre

Le anticipazioni di Una Vita in onda oggi, lunedì 5 settembre 2022, ci rivelano che Fidel porta Ramon nel luogo dove tiene prigioniero Leonardo, il responsabile dell’attentato anarchico dove ad Acacias morirono molte persone. È stato lui ad innescare la bomba che ha fatto una strage portando all’uccisione tra l’altro di Antonito e Carmen. Ramon vorrebbe vendicarsi subito, non riesce a trattenere la rabbia, ha solo sete di giustizia. Dopo tanta sofferenza ha finalmente davanti ai suoi occhi l’uomo che gli ha reso la vita un infermo e vorrebbe fargliela pagare. Jacinto e Casilda vorrebbero dare una mano a Maruxina per permetterle di vincere il viaggio a San Sebastian, la domestica ci tiene tanto e Alodia sta facendo di tutto per rubarle il biglietto vincente. Intanto Guillermo propone a Fabiana di organizzare un ballo di beneficenza nella sua pensione.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Una Vita Rodrigo ha lasciato il nascondiglio ed è andato a trovare Valeria, la donna quando lo vede sviene. L’uomo le racconta che per errore in laboratorio ha realizzato un gas letale, se finisse nelle mani sbagliate potrebbe causare la morte di molte persone. Un membro della sua equipe ha raccontato l’accaduto e Aurelio è venuto a conoscenza di questa arma letale per usi militari. Il Quesada vuole impadronirsi della formula, così Rodrigo ha dato fuoco al laboratorio. Mentre la coppia sta parlando sopraggiunge Genoveva che ordina al suo uomo di riportare Rodrigo al nascondiglio e lo rimprovera per essere fuggito. Se veniva scoperto da Aurelio sarebbe stata la sua fine. Rimasta sola con Valeria, la Dark Lady chiede alla pianista di farsi dire la formula del gas se tiene alla vita di Rodrigo. La donna le ricorda che il marito non è intenzionato a parlare e se le interessa di andarla a chiedere direttamente a lui. La Salmeron ricatta Valeria dicendole che se non ottiene quello che le ha chiesto a farne le spese sarà David. Maruxina è molto contenta, ha un pomeriggio libero e vuole andare al paese vicino per recuperare qualche rivista, perché vuole trovare il biglietto vincente visto che Alodia ha acquistato tutte le riviste distribuite ad Acacias. In quel momento Alodia la vede parlare con Jacinto e le chiede dove stia andando. La domestica le racconta la verità e viene rispedita a casa a stirare. Anche Alodia si vuole aggiudicare il premio e non accetta che a vincerlo possa essere la sua governante.

Ramon ringrazia Josè di averlo aiutato a vendere i suoi terreni. Con i soldi ricavati può portare a compimento il suo piano di vendetta contro chi gli ha ucciso la moglie e il figlio. Il Palacios avverte Fidel che ha il denaro, ma lo intima ad allontanarsi da Lolita. La nuora ha sofferto molto per la morte di Antonito, visto che la missione di Fidel è pericolosa, non vuole che possa soffrire di nuovo. L’uomo ascolta la richiesta di Ramon e dopo aver rassicurato Lolita dicendole che il suocero ha venduto dei terreni e con i soldi ottenuti ha intenzione di acquistare degli appartamenti da affittare. Hortencia ha in mente di trasformare le terre dei Rubio in vigneti e con la sorella progettano di realizzare una cantina e anche un albergo, però hanno bisogno di qualcuno che sappia dirle da dove cominciare. Liberto propone alla cognata di rivolgersi a Pascual visto che è competente nel settore e potrebbe anche entrare in società finanziando una parte delle spese, ma Hortencia non ne vuole sapere. Lolita è preoccupata per Ramon e confida le sue pene al marito defunto. Le parole di Fidel non l’hanno rassicurata, è certa che il suocero si stia mettendo in un grosso guaio.

