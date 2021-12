Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: Mendez indaga sulla morte di Velasco

Una Vita, anticipazioni puntata 6 dicembre

Nella puntata di “Una Vita“ in onda oggi, lunedì 6 dicembre, Genoveva nota un uomo misterioso che esce dal portone di casa sua con il volto coperto. La donna, nonostante le preoccupazioni, in pubblico si mostra tranquilla, facendosi vedere felice insieme al marito Felipe; alcuni abitanti del posto però sospettano di questa serenità. Mendez getta qualche ombra su questa gioia, in quanto interroga Genoveva per la morte di Velasco. Il commissario ha però poche informazioni dalla donna e nel frattempo qualcuno cerca di spaventarla, facendole trovare una scatola davanti alla porta dell’abitazione. La donna all’interno trova dei pezzi tagliati di giornale che trattano della morte di Marcia. Spaventata che qualcuno possa pensare che sia stata lei, la donna è felice solo quando è vicino a Felipe. A raccontare all’amico avvocato che la storia non era così bella come Genoveva vuole fargli credere, è proprio Ramon. Felicia non è contenta che le sue vicine parlino male della figlia e l’ex ristoratrice, in una lite con Rosina, difende Camino.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 4 dicembre: Genoveva e Felipe di nuovo felici?

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una Vita” Antonito ottiene dagli abitanti di Acacias 38 complimenti e attenzioni, però Lolita non è molto felice di questo successo del marito e gli dice che sta trascurando la sua famiglia. In casa Palacios nascono delle tensioni e i coniugi devono affrontare delle difficili scelte. Bellita non sa se accettare l’invito della Casa Reale per l’esibizione a palazzo o se ascoltare il parere del dottore, il quale le ha consigliato di riposare le corde vocali. La gravidanza di Cinta è a rischio e il suo amore di mamma la spinge a voler annullare qualsiasi impegno per poter andare dalla figlia a Buenos Aires in Argentina. Josè cerca di convincere la moglie a non andare. Arriva una misteriosa telefonata che viene dall’ambasciata messicana, che fa preoccupare Marcos. Le operazioni di scavo alla locanda continueranno e Sabina e Roberto sono sempre più intenzionati a ristrutturare il locale, ma i due rischiano di essere scoperti però da Cesareo.

