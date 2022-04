Una vita/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Mendez conosce già Daniela?

Una vita, anticipazioni puntata 7 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 7 aprile, della soap opera “Una vita” Felipe racconta all’amico Liberto della conversazione che ha avuto con Natalia e il Seler non può fare altro che confermare la sua versione visto che aveva assistito ad una conversazione fra le due proprio su questo argomento. Intanto la Quesada incontra Marcos in strada e fra i due c’è un duro scontro: dalle parole che si scambiano si capisce che in passato il padre di Anabel ha abusato di Natalia. Genoveva porta avanti il suo piano nei confronti del Bacigalupe e gli fa vedere tutte le prove che ha raccolto contro di lui. Poi minaccia di raccontare a tutti gli abitanti di Acacias le sue nefandezze, rovinandogli la reputazione, se non acconsentirà a venderle le sue quote societarie dell’azienda che ha con Aurelio. Mendez capita per caso al Nevo Siglo e dopo aver visto Daniela ha una strana reazione, quasi come se la conoscesse. Casilda si imbatte in strada in un venditore ambulante che è assolutamente identico al suo defunto marito Martin e si spaventa molto.

Una vita/ Anticipazioni puntata 6 aprile: José vuole mettere in riga Ignacio

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Anabel e Aurelio finalmente riesco a vivere la loro intimità e questo rende la ragazza molto felice, tanto che si lascia andare ad alcune confidenze. Quando il compagno, infatti, la invita a non dire a nessuno della loro relazione, in modo da riuscire a viversela come meglio preferiscono, la ragazza lo rassicura aggiungendo che solo Soledad lo sa ma che manterrà il riserbo perché lei stessa ha scoperto che la domestica ha una relazione proprio con suo padre. Più tardi Aurelio comunica a Genoveva quanto ha scoperto e la donna suggerisce di utilizzare questa informazione, insieme alle prove che ha trovato il suo investigatore privato, per costringere Marcos a fare quello che desiderano. Nel frattempo un altro piano della Salmeron sta procedendo secondo i suoi programmi: Natalia ferma nuovamente Felipe per strada e questa volta l’avvocato sembra avere tempo per ascoltarla. La messicana, infatti, attira la sua attenzione raccontandogli di aver capito che Genoveva è una donna malvagia e opportunista, proprio come lui stesso le aveva preannunciato. Gli dice di aver sedotto Antonito proprio per volontà della Salmeron e di aver fatto lo stesso con un diplomatico francese. Sempre Genoveva le aveva ordinato di sedurre anche Felipe, non sa però a quale scopo, ma si è resa conto che non poteva accontentare la Salmeron anche su questo.

Una vita/ Anticipazioni puntata 5 aprile: Genoveva e Natalia ancora alleate

José, non sapendo come accontentare la moglie Bellita circa il rimettere in riga il nipote, decide di assoldare un ex professore universitario in pensione che per decenni ha insegnato anatomia: l’uomo diventerà il tutore di Ignacio e lo seguirà nello studio per essere certo che il ragazzo apprenda tutto quello che deve sapere. Inoltre Ignacio non uscirà di casa, se non per andare all’università per seguire le lezioni e senza mai saltarne una. Il ragazzo è affranto perché non pensa di riuscire a rispettare tutte queste indicazioni mentre Alodia è felice perché finalmente avrà il ragazzo tutto per sé. I signori di Acacias 38 si ritrovano per un caffè al Nuevo Siglo e tutti notano il grande cambiamento di Antonito che sembra essere diventato un fanatico della religione, ma il deputato non si lascia scoraggiare dai commenti malevoli degli amici. Daniela prova a risollevare il morale di Miguel, sempre più triste perché sa di aver perso per sempre Anabel, ma neanche la bella italiana riesce nella sua impresa. Tuttavia chi sembra trovare molto gradevole la sua compagnia è Roberto che trascorre sempre più tempo in chiacchiere con la cameriera, suscitando la gelosia della moglie Sabina.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni 4 aprile: Genoveva, informazioni compromettenti su Marcos

© RIPRODUZIONE RISERVATA