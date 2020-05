Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 maggio: il patto di Telmo e Samuel

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 MAGGIO

Le anticipazioni di Una Vita di giovedì 7 Maggio 2020 ci indicano Samuel e Telmo come i protagonisti dell’episodio. Gli uomini del resto si sono ritrovati in un faccia a faccia a dir poco imbarazzante. Da qui nascerà però un nuovo rapporto ed una nuova promessa. Samuel infatti prometterà di non essere mai più motivo di imbarazzo o di ostacolo nei confronti di Telmo. In questo contesto inoltre esce fuori chiaramente anche il nome di Lucia, che pur avendo un matrimonio ed una famiglia apparentemente felice, sembra celare uno stato d’animo triste. In realtà durante la puntata ci saranno diversi indizi che faranno intuire l’effettiva infelicità insita nel cuore della giovane donna, probabilmente perché suo marito in realtà non la ama sinceramente. Proprio sulla base di questi dubbi Eduardo appare sempre di più come un personaggio misterioso. A questo punto le anticipazioni lasciano intendere inoltre che dietro tutto questo si nasconde un altro grande segreto destinato a non essere scoperto, almeno non per ora.

Pubblicità

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’episodio di Una Vita in onda mercoledì 6 Maggio 2020 si scoprirà la reazione di Lucia davanti tutta la verità riguardante Telmo. Finalmente infatti in questa puntata ci sarà il tanto atteso confronto tra i due a seguito delle ultime novità. Lucia e Telmo potranno perciò chiarirsi e ne seguiranno ovviamente delle forti emozioni e sorprendenti reazioni. L’Alvarado infatti ha scoperto che il suo ex fidanzato è ed è sempre stato del tutto innocente. La donna gli porgerà perciò le sue scuse, ma chiederà ad ogni modo a l’uomo di lasciarla da sola. L’ex sacerdote è dunque davanti ad una dura realtà. Ora è consapevole di aver perso la sua ex amata. Inoltre Telmo avrà un faccia a faccia con Eduardo per la prima volta e ciò che ne seguirà sarà ovviamente una situazione molto tesa. Infatti in questo episodio in onda come sempre alle 14.10 su Canale5 Acacias sarà di nuovo il palcoscenico di nuovi emozionanti retroscena su una storia d’amore che non ha mai potuto vivere fino in fondo la propria felicità.

Pubblicità

Martinez intanto, dopo aver ricevuto l’accusa di essere il ladro dell’eredità di Marchesi di Valmez, si ritrova libero da ogni colpa. Lucia per prima testimonia l’innocenza di Telmo e proprio in questa occasione chiede il suo perdono, anche se ciò per lei non significa volere un riavvicinamento. Del resto la donna adesso ha una famiglia e in qualità di moglie e madre sente la responsabilità di proteggerla. Sembra perciò che sul loro amore si stenderà un triste velo di rassegnazione, ma si percepisce chiaramente che Telmo in realtà non ha mai smesso di provare qualcosa per Lucia. Grazie al contributo di Ursula inoltre sono stati tolti gli ultimi dubbi anche nei confrontidi Lucia e perciò l’ex sacerdote non riesce a darsi pace. La donna però non ammette intrusioni nella sua nuova vita, ma Telmo si ritrova comunque a fare la conoscenza di Eduardo. In questo incontro ovviamente l’aria sarà molto tesa. Come se non bastasse prima di tornare a casa Telmo si imbatte nel suo storico nemico ossia Samuel. L’uomo si trova con sua moglie Genoveva e inaspettatamente si scusa con l’ex sacerdote, creando così molto stupore. Dopo ben dieci anni infatti l’Alday appare completamente diverso, soprattutto nell’atteggiamento. Infatti egli chiede delle sentite scuse a Telmo per i gravi e pesanti errori che hanno messo l’uomo in cattiva luce agli occhi di tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA