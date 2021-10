Una vita/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Felicia litiga con Camino e si sente male

Una vita, anticipazioni puntata 7 ottobre

Nella puntata di oggi, giovedì 7 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Felicia va a trovare Camino e chiede alla ragazza che cosa ci sia di vero nelle parole di Anabel e la figlia e rivela tutta la verità. Quando la madre, sconvolta dalle sue parole, le chiede per quale motivo lo abbia sposato lo stesso e si sia messa in questa situazione, Camino le rinfaccia di essere l’unica causa delle sue sventure. Felicia nel sentire queste parole si sente male. Casilda, Marcelina, Alodia e Jacinto si schierano contro Servante che non vuole dividere con loro il premio ricevuto dal Comune. Bellita è colpita dalle parole di Susana e teme che effettivamente il suo repertorio sia molto antico, per cui ne parla con José che invece la spinge a trovare l’ispirazione per comporre delle nuove canzoni. Felipe viene a sapere da Mendez dell’accordo stretto con Laura e vorrebbe parlare con la domestica.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Felicia accusa Anabel di essere una maleducata che ha messo a repentaglio il buon nome di un uomo e di tutta la sua famiglia. Poi accusa Marcos di non aver saputo educare la figlia. Queste parola feriscono moltissimo Anabel che ribadisce di non aver mentito assolutamente e che Felicia ha rovinato la vita di Camino costringendola a sposare un uomo che non ama e che è impotente perché ha subito una mutilazione in guerra. A quel punto Felicia caccia via dal ristorante sia Marcos che la figlia. Servante vorrebbe stracciare la lettera che è arrivata dal Comune ma gli altri lo costringono ad aprirla e, visto che lui non trova il coraggio, affida l’incarico a Jacinto. Il guardiano di Acacias 38 legge così che la pensione Buena Noche non ha vinto il premio come migliore attività ma come famiglia più simpatica e nella busta c’è anche un congruo assegno.

Bellita è felice di registrare un nuovo disco. Poi più tardi la Del Campo si riunisce con le altre vicine di Acacias per un the. Susana dice a Bellita che il suo stile di musica ormai è superato. Velasco arriva all’improvviso a casa di Genoveva sapendo che c’è solo Laura per sapere che cosa vuole da lei il commissario Mendez. All’improvviso, però, entra Genoveva che si rende subito conto che c’è qualcosa che non va. Ramon e Antonito tornano finalmente a casa e sembra che fra i due i rapporti siano tornati alla normalità, facendo tirare un sospiro di sollievo a Carmen e Lolita. In realtà si tratta solo di una messinscena per non essere rimproverati dalle donne.

