Una vita/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Felicia vuole diventare nonna…

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, martedì 7 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. Anabel è al ristorante e chiede di Camino, così Felicia ne approfitta per dirle che sua figlia è ormai una signora sposata e ha delle responsabilità, per cui non può distrarsi con le amiche. Quando la ragazza dice alla donna che forse Camino non è così felice come la madre vuole far credere, scatena le ire della Pasamar che la tratta molto male, tuttavia accetta di consegnare a Camino un biglietto da parte della figlia di Marcos. Invece appena è sola legge la missiva e poi la cestina. Bellita è molto agitata al pensiero che Cinta sia in attesa di un bambino e stia da sola dall’altra parte del mondo ma José cerca di farle capire che si sta preoccupando troppo. Per questo motivo decide di inviare un telegramma a Cinta per convincerla a tornare immediatamente ad Acacias ma il marito cerca di fermarla perché questa decisione potrebbe nuocere gravemente alla carriera della ragazza. Carmen e Ramon vanno a prendere un tè a casa di Liberto e Rosina. Il Seler in particolare non riesce a credere come sia possibile che nella famiglia dei Palacios padre e figlio non litighino visto che militano in schieramenti politici differenti. Poi il discorso passa a Genoveva e Felipe, Liberto difende l’amico dalle illazioni che stanno rovinando la reputazione e la mente dell’Alvarez Hermoso. Il Seler racconta delle lettere che Felipe starebbe ricevendo a firma Marcia ma che secondo l’avvocato sono state scritte da Genoveva, tuttavia quando Felipe ha cercato le lettere per mostrarle agli amici, non le ha più trovate.

Una vita/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Camino riceve una lettera da Maite...

La Salmeron incontra Felipe per strada e gli confessa che è stata lei a scrivere le lettere ma lo avvisa pure che non potrà dimostrarlo in nessun modo visto che è stata sempre lei a farle sparire. L’avvocato le augura di avere presto la punizione che merita. Poi Felipe chiede a Liberto di aiutarlo a lasciare Acacias 38 il più velocemente possibile, trovandogli una casa in affitto. Il Seler accetta ma in cambio chiede all’amico di aiutarlo e vendere la galleria d’arte e tutte le opere di Maite che ancora vi sono conservate. I due vengono interrotti dall’arrivo di una notifica per Felipe, direttamente dal tribunale. Anche José si meraviglia del fatto che a casa dei Palacios non si litiga per la politica e così lo dice ad Antonito. Tuttavia il discorso viene interrotto velocemente perché arriva Ramon che ha bisogno del figlio per alcuni problemi di lavoro. Camino è a casa da sola e decide di rispondere alla lettere che le ha mandato Maite, rinnovandole tutto il suo amore e raccontandole le ultime novità della sua vita.

Una Vita/ Anticipazioni puntata serale: Cinta incinta, Genoveva contro Felipe

Una Vita, anticipazioni 2 settembre 2021

Nella puntata di oggi, martedì 7 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Ildefonso sta per scoprire che la moglie ha scritto una lettera a Maite ma la ragazza è abile nel nasconderlo. Intanto i Dominguez vogliono organizzare un party per festeggiare la notizia della gravidanza di Cinta e invitano tutti gli amici ma la festa diventa un’occasione di stress per Ildefonso che viene tartassato dalla suocera che vorrebbe un nipote dalla figlia. Il marchesino reagisce in modo molto freddo a questa richiesta. Servante pensa a come risolvere il problema di non avere figli, circostanza che lo taglia fuori dalla competizione delle pensioni, così chiede ad Alodia di fingersi sua figlia. Tuttavia questa decisione scatena la gelosia delle altre domestiche che protestano perché vorrebbero essere coinvolte nel progetto. Fabiana ha un’idea per risolvere la situazione. La citazione ricevuta da Felipe è da parte del tribunale che gli comunica la denuncia di Genoveva per abbandono del tetto coniugale.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 4 settembre: Liberto preoccupato, la proposta di Izem

© RIPRODUZIONE RISERVATA