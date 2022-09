Una vita/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Genoveva vuole abortire, ma Aurelio…

Una vita, anticipazioni puntata 7 settembre

Le anticipazioni di Una Vita di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, ci rivelano che Aurelio non vuole perdere suo figlio e non ha nessuna intenzione di consentire alla moglie di abortire. Il Quesada affronta a viso aperto Genoveva e tra i due si scatena una furibonda lite che li vede l’uno contro l’altro. Non mancano le minacce e i ricatti, per la Salmeron è un momento molto difficile. Accecato dall’ira il marito l’affronta con veemenza proibendole di andare dalla levatrice ad abortire. Hortencia vuole restituire il prestito a Pascual. Si è messa in testa di coltivare i terreni dei Rubio in vigneti. Liberto non riesce a convincere la cognata a mettere da parte il progetto. Visto che non ottiene nemmeno l’appoggio della moglie, cerca una parola di sostegno dal Sacristan. Riuscirà il Seler a dissuadere le sorelle dal contrarre altri debiti per un’attività che non porterà nessun profitto alla famiglia? Leonardo, l’anarchico che Fidel tiene prigioniero, non vuole parlare e la polizia, per fargli vuotare il sacco vorrebbe usare le maniere forti e ottenere la confessione che gli permetterà di arrestare il capo dei sovversivi. David vede Valeria baciarsi con Rodrigo. L’uomo non sa se vale la pena rischiare per amore oppure mettersi da parte. Si confida con Felipe che gli consiglia di restare e lottare per la sua causa. Hortencia autorizza Azucena ad organizzare la festa da ballo nel locale di Fabiana per raccogliere fondi per la riparazione della cucina.

Nelle puntate precedenti della soap opera Una vita Marcelo ascolta una telefonata di Genoveva. La Dark Lady ha fissato un appuntamento con la levatrice che dovrà aiutarla ad abortire. Fidel ha catturato il braccio destro di Salasar, colui che ha organizzato l’attentato anarchico ad Acacias. Il Palacios con il suo denaro sta finanziando il reclutamento di nuove persone che possano infiltrarsi nei gruppi anarchici. Qualcuno di loro è stato scoperto e va sostituito. Gli informatori non sempre si convincono con i soldi, sopratutto i malviventi. Fidel ha in previsione alcuni arresti e spera di avere buoni risultati. Alcuni prigionieri collaborano, altri bisogna ricorrere a rimedi particolari. Ramon riconosce l’uomo rapito da Fidel, è colui che da giorni seguiva gli spostamenti di suo figlio. Il Palacios decide di assistere alle torture inflitte all’anarchico fino a quando non fornirà notizie utili. Felipe confida a Dory che di notte non dorme perché è assalito da molti incubi. L’infermiera si offre di fargli compagnia e scambiare quattro chiacchiere con lui. Maruxina non riesce ad andare a San Sebastiano alla ricerca del principe azzurro. Ci tiene molto a partecipare al ballo al Gran Casinò, ma le probabilità di vincere il premio sono nulle. Alodia sta acquistando tutte le riviste pur di aggiudicarsi il soggiorno regale. Dory recupera di nascosto il diario di Felipe. Aurelio viene messo al corrente da Marcelo che Genoveva ha intenzione di interrompere la gravidanza. La notizia non lo sorprende. Gli piace l’idea di avere un erede, ma non è contento che sia la Salmeron la madre. Marcelo gli promette che si impegnerà per preservare la salute del bambino fino al giorno della sua nascita. Aurelio non vuole rinunciare a un erede, ma una volta avuto un figlio, non esiterà a togliere di mezzo la moglie. La pensione deve sostenere delle spese straordinarie, ma non ci sono i soldi per affrontare i lavori. Servante propone alla moglie di vendere il locale ad Aurelio, ma Fabiana non ha nessuna intenzione di liberarsi dell’attività. Guillermo suggerisce di organizzare una festa da ballo. Tra il biglietto di ingresso e le consumazioni i suoi amici riusciranno a raccogliere la somma utile per affrontare i lavori.

