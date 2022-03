Una Vita/ anticipazioni puntata 8 marzo: Miguel conosce Daniela, assunta da Sabina

Una vita, anticipazioni puntata 8 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 8 marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ Soledad finge una crisi respiratoria per non far capire che lei e Marcos hanno una relazione e dice ad Anabel che il signor Bacigalupe la stava aiutando a respirare meglio. La ragazza sembra crederci. Sabina, intanto, si rende conto che suo nipote ha delle difficoltà a dimenticare la storia con la giovane messicana e così decide di assumere una nuova cameriera al ristorante: si tratta di una ragazza molto carina che si chiama Daniela e sembra essere particolarmente gradita a Miguel. Intanto arriva il giorno della riapertura del locale e tutti gli abitanti di Acacias sono in fibrillazione perché è un evento mondano molto importante. L’unico assente è Roberto: il nipote chiede di lui ma la nonna gli racconta che degli impegni improrogabili lo hanno tenuto lontano dalla città. Jacinto sta avendo non pochi problemi perché non trova la lettera di Felipe indirizzata a Liberto e non sa che è stata Genoveva a rubarla.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Antonito va alla Buena Noche per un caffè ma trova solo Fabiana e Casilda che evita di guardare, visto il contratto che ha sottoscritto con sua moglie. Le due, insieme a Jacinto che si è unito alla compagnia, si rendono subito conto che c’è qualcosa che non va ma non riescono a capire il perché dello strano comportamento del deputato. Quando il giovane Palacios scappa via e pochi minuti dopo entra suo padre, è lo stesso Ramon a spiegare come mai di questo strano comportamento e racconta del patto che il figlio ha firmato con la moglie e di come il suo bizzarro atteggiamento dimostri in realtà che ama molto Lolita e vuole che il loro matrimonio funzioni. Jacinto ha sempre più problemi perché la lontananza da Marcelina e la vicinanza di Indalecia lo stanno inducendo ad avere strani pensieri. La cugina della moglie, però, non si rende conto che con il suo modo di fare e di prendersi cura del portinaio lo sta mettendo molto in difficoltà, rendendolo sempre più distratto. Quando Liberto si arrabbia perché Jacinto non riesce più a trovare una lettera appena arrivata dall’Austria, Indalecia si rende conto che le cose non vanno bene. In realtà la lettera non si è persa ma è stata sottratta di nascosto da Genoveva.

Anabel è a passeggio con Natalia e le racconta di sentirsi molto in colpa per quanto sta facendo soffrire Miguel. Le due sono dirette ad una parrocchia molto lontana dal quartiere per dare in beneficenza tutti i vestiti di Felicia: l’idea è stata di Marcos che in questo modo si è assicurato il pomeriggio libero e la casa vuota per stare con Soledad. La ragazza, però, appena uscita di casa incontra Sabina la quale l’affronta con decisione per rimproverarla di aver fatto soffrire il nipote. Fra le due nasce un alterco piuttosto pesante, tanto che Anabel si infuria e decide di non andare più in parrocchia e di tornare a casa. Qui ha una pessima sorpresa: Soledad mezza nuda distesa sul divano e suo padre che l’abbraccia dalle spalle. Susana ha delle grandi difficoltà perché non riesce a far finire le chiacchiere del quartiere sull’eventualità che Armando sia davvero bigamo. Bellita ha uno scontro con Jaime e José per la stesura del libro. Alla fine decide di cedere alle pressioni dell’autore e di raccontare anche gli episodi più spiacevoli, a patto però che a firmare il libro sia direttamente il giornalista. Il Dominguez sembra contento di questa decisione, che eviterà alla famiglia di andare in bancarotta, anche se non capisce per quale motivo la moglie si sia impuntata proprio su questo aspetto.

