UNA VITA/ Anticipazioni puntata 8 marzo: Ramon sparisce e…

Puntata ricca di colpi di scena quella di Una Vita: l’intera Acacias è sconvolta dalla morte di Trini, soprattutto Ramon non riesce farsene una ragione e preferisce rimanere da solo. Celia invece si sente in colpa per non essere riuscita a salvare l’amica, ma il marito le ricorda che ha cercato di dare le pillole a Trini. Celia però si condanna e ripensa agli ultimi attimi vissuti con Milagros e la sua mamma. Felipe è sicuro che la moglie abbia fatto più di quanto creda, visto che si è presa subito cura della bambina. La moglie gli confessa poi di essere in pensiero per la piccola, visto che Ramon non sarà mai in grado di prendersi cura della figlia da sola. Gli rivela inoltre di aver giurato a Trini che si sarebbe presa cura della neonata caso mai le fosse successo qualcosa. Anche Leonor è inconsolabile. Pensa a quanto sia stato sfortunato Ramon, prima con Lourdes e poi con la morte di Trini. Inigo raggiunge la fidanzata poco dopo.

Ha organizzato un incontro con Borras per parlare di Tito e Leonor teme che possa succedere q qualcosa. La figlia di Rosina vorrebbe sostenerlo durante il confronto, ma Inigo pensa che la sua presenza potrebbe addirittura peggiorare la situazione. Intanto, Lolita si prende cura di Milagros, che non smette di piangere perché sente la mancanza della mamma. Fabiana invece cerca di capire se Agustina è riuscita a parlare con Telmo, ma la cameriera ha ancora paura per la sua vita. Teme infatti che il criminale possa scappare prima che la Polizia lo arresti e che la cerchi per aggredirla. In cella, Telmo si prende cura di Ursula, piegata dal freddo e dalla tosse. La donna crede che sia una punizione ingiusta e teme di finire i suoi giorni in carcere, ma l’ex prete le promette ancora che farà il possibile per aiutarla. Lolita invece suggerisce ad Antonito di cercare al più presto una balia per la bambina, visto che Ramon si riprenderà con molta difficoltà. All’incontro, Inigo cerca di far riflettere Borras e di convincerlo a cedergli l’ingaggio di Tito, ma senza successo. Il procuratore gli rivela alla fine di volere una grossa somma per scindere il contratto con il pugile.

UNA VITA: ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 MARZO

Nella anticipazioni di una vita scopriamo che Ad Acacias intanto Telmo riferisce a Lucia di aver visto Ursula in cattiva salute e sicura che la garrota sarà il suo destino. Poco dopo, Agustina passa nelle loro vicinanze e li saluta titubanti. Anche se la donna vorrebbe parlare, preferisce non mettere a rischio la propria vita. Telmo non intende arrendersi e come ha promesso più volte, aiuterà Ursula a scagionarsi dall’accusa di omicidio. Con il supporto di Lucia, l’ex prete cercherà un modo per rivelare che la sua perpetua è in realtà innocente. Dato che la gente continua a mormorare, la coppia sceglierà inoltre di informare Felipe della loro relazione in corso, in cerca di una sua benedizione. L’avvocato però crede che la cosa migliore sia che i due innamorati continuino a vivere la loro storia in gran segreto, visto che potrebbero finire con facilità al centro di uno scandalo. Non se la passa di certo meglio Samuel, che riceverà una nuova visita di Batan. Lo strozzino pretende i suoi soldi e visto che Alday non ha modo di pagarlo, gli ricorda che il prezzo sarà la sua stessa vita. Finalmente qualcosa sembra muoversi: Agustina decide di parlare con Telmo e gli rivela di essere la testimone che sta cercando. L’ex prete si offre quindi di aiutare Mendez per arrestare Filo, il braccio destro di Batan. Ramon intanto getta la famiglia nel panico quando decide di sparire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA