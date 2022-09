Una vita/ Anticipazioni puntata 8 settembre: David lascerà Acacias?

Una vita, anticipazioni puntata 8 settembre

Le anticipazioni di Una Vita dell’8 settembre 2022 ci rivelano che David vede Valeria baciare Rodrigo e non sa se vale la pena restare ad Acacias, in fondo l’unico motivo per cui ancora non se n’è andato è legato all’amore che prova per la pianista. Felipe lo sprona a non mollare e a darsi da fare con la Cardenas che non è indifferente all’Exposito. Ramon ha chiesto a Fidel di tenersi lontano da Lolita, non vuole che la nuora soffra di nuovo per un uomo, ma il Soria non ci riesce del tutto e per farsi perdonare per la cena andata poco bene, regala alla Casado uno scialle e un giocattolo per suo figlio. Basteranno questi doni a riportare il sorriso a Lolita? L’anarchico fatto prigioniero da Fidel non ha nessuna intenzione di collaborare e l’interrogatorio non sta dando i risultati sperati. Hortencia non si toglie dalla testa il progetto di trasformare i terreni dei Rubio in un’azienda vinicola ma i problemi da affrontare non sono pochi, soprattutto per quanto riguarda il lato finanziario. A complicarle l’esistenza ci pensa Azucena che vuole partecipare alla raccolta fondi per aiutare Fabiana, ma la madre si oppone. Dopo qualche screzio, e l’intervento di Rosina, la donna si convince e asseconda la richiesta della figlia.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una vita gli abitanti di Acacias si sono riuniti in assemblea per discutere su come fronteggiare Aurelio. David suggerisce di rivolgersi alla stampa e organizzare delle manifestazioni. Il Quesada non può spuntarla di nuovo, la gente è ostile all’apertura del laboratorio in città perché è pericoloso per chi ci vive. David ricorda che stanno affrontando un uomo molto potente e non sarà facile batterlo, come portavoce farà di tutto per denunciare quanto sta accadendo. Felipe vuole mettersi alla prova ed esce di casa per fare una passeggiata. Dory prende di nascosto il diario dell’avvocato e scopre delle pagine strappate, le legge e rimane confusa. Al suo ritorno trova ad attenderlo Lolita che lo aggiorna sugli ultimi eventi. L’avvocato appoggia la battaglia che i negozianti di Acacias stanno portando avanti. Marcelo chiede a Jacinto di raccontargli qualcosa sul matrimonio tra donna Genoveva e don Felipe. Il portinaio ne approfitta per spettegolare sulla loro tormentosa relazione. Dopo l’ultima fuga, Rodrigo è stato rinchiuso in un nascondiglio e ammanettato. Con uno stratagemma riesce a mettere fuori gioco la guardia e lasciare il rifugio per andare da Valeria. Azucena vuole aiutare Fabiana a raccogliere i fondi per fare le riparazioni in cucina. Guillermo le suggerisce di coinvolgere alcune sue compagne di ballo e preparare una coreografia di folk stroke per attirare più gente. Josè chiede a Ignacio cosa ci faceva in piazza con Genoveva. Il dottore tranquillizza lo zio dicendogli di averla incontrata solo per un consulto medico, non ha una relazione segreta con la Dark Lady. Maruxina è molto affranta, vorrebbe vincere il soggiorno a San Sebastiano per incontrare il principe azzurro, ma Alodia sta facendo razzia di riviste. Ignacio cerca di convincere la Salmeron a non abortire, ma a riguardo la donna ha le idee chiare, più che pentirsi di averlo ucciso, si pentirebbe di averlo lasciato in vita. Rodrigo corre da Valeria e le chiede se è innamorata di David perché li ha visti baciarsi. La moglie gli risponde che non prova nessun sentimento per l’Exposito e il bacio che si sono dati era una farsa per dimostrare ai vicini che sono una coppia affiatata. In quel momento entra in casa David che ascolta le parole di Valeria e rimane basito, non sa cosa fare.

