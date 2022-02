Una vita/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: Lolita torna a casa, Antonito in ansia

Una vita, anticipazioni puntata 9 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita“ Lolita finalmente viene dimessa dall’ospedale e ritorna a casa, convinta di stare meglio. Il resto della famiglia, però, non vuole dirle delle sue condizioni di salute. Quando la ragazza arriva a casa, la sua presenza crea grande imbarazzo e scompiglio con il marito Antonito. Proprio il ragazzo non si rassegna all’idea che la moglie possa morire e così cerca attraverso tutti i suoi contatti di scoprire se c’è qualche medico che possa avere la cura adatta a salvarla. Susana racconta a tutti gli abitanti di Acacias del suo progetto per allontanare tutti gli stranieri dal quartiere ma non ottiene il successo che sperava. Bellita convoca Susana e Rosina a casa sua perché vuole compagnia per poter fare una passeggiata per il quartiere, convinta che il suo ammiratore molesto sia ormai lontano dalla Spagna.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita“ la cena fra Genoveva e Aurelio procede molto bene: la Salmeron civetta, come è abituata a fare sempre, e scherza sul fatto che nel quartiere sia lei che i Quesada non sono certo visti di buon occhio. L’atteggiamento della donna fa pensare al messicano che possano esserci le condizioni per intrecciare una relazione amorosa, in realtà Genoveva vuole solo parlare di affari. È proprio questo che la donna ribadisce con forza a Susana quando la Seler va a trovarla il giorno dopo: la zia di Liberto si lamenta del fatto che, con il suo atteggiamento, Genoveva si è messa di nuovo sulla bocca di tutti. La Salmeron le spiega però che si tratta esclusivamente di un incontro di affari, visto che ha intravisto in Aurelio un potenziale socio, per i suoi rapporti con le potenze in guerra. Susana ne approfitta per dire all’amica dei suoi progetti di intraprendere una campagna di opinione per mandare tutti gli stranieri lontano da Acacias ma Genoveva non sembra disposta ad appoggiarla. Più tardi Anabel va a trovare Natalia a casa sua e si scontra con Aurelio il quale la provoca molto, ricordandole quando la loro intimità era totale e ognuno conosceva il corpo nudo dell’altro. La Bacigalupe, però, non è intenzionata a cascare nella sua trappola. Quando resta da sola con l’amica, le chiede se ha ancora intenzione di tornare in Messico ma Natalia ribadisce che resterà ad Acacias anche se non vorrebbe incontrare Antonito per non vedere il disprezzo nei suoi occhi.

Le condizioni di salute di Lolita non migliorano e Antonito è sempre più disperato. Ramon e Carmen gli propongono di tornare a vivere a casa, almeno fino a quando Lolita sarà in ospedale ma il giovane ribadisce che solo con il permesso di sua moglie metterà piede in quella casa, poi confessa di sperare che a breve lui, Lolita e Monchito possano tornare ad essere felici insieme. Quando torna alla pensione, si scontra con Aurelio in strada e il messicano gli chiede notizie sulla salute di sua moglie. Questo fa scattare in Antonito un moto di rabbia e tenta di aggredirlo mentre Aurelio gli ricorda che ha amici che sono disposti a sporcarsi le mani per lui e a dargli una lezione che non dimenticherà. Solo l’arrivo provvidenziale di Cesareo riesce ad evitare il peggio. Indalecia è molto gentile e servizievole con Jacinto e questo fa malignare Servante che pensa che la ragazza possa essere interessata a rubare il marito a Marcelina. José riceve dalla polizia argentina la notizia che il suo ammirato violento si sia nascosto in Patagonia. Quest’informazione rende la Del Campo molto felice perché pensa che ora la sua vita potrà tornare normale ma il marito la invita ad essere prudente e a restare ancora a casa, almeno qualche giorno per avere conferma dello scampato pericolo.

