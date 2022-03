Una vita/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Ignacio è il nipote di Bellita?

Una vita, anticipazioni puntata 9 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ l’affascinante giovane che è arrivato ad Acacias e ha tanto colpito Alodia si chiama Ignacio ed è il nipote di Bellita, giunto in città per studiare medicina. Anche la del Campo quando lo vede ha la stessa reazione della sua domestica, ma addirittura sviene per l’emozione. Sabina spinge Miguel ad assumere una ragazza italiana che si chiama Daniela come cameriera al ristorante per l’inaugurazione: la giovane sembra interessare molto al nipote della proprietaria. Marcos riceve finalmente l’esito dell’autopsia sul corpo di Felicia e scopre che si tratta di avvelenamento e resta abbastanza sconvolto per questa rivelazione. Genoveva, su suggerimento di Aurelio, chiede al Bacigalupe di diventare sua socia in affari. L’uomo, però, sembra abbastanza titubante sull’argomento. Intanto Anabel, parlando con Natalia di quello che pensa di aver scoperto su Soledad, inizia a nutrire dei sospetti sull’amica, come se lei sapesse qualcosa che non vuole dirle.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” quando Anabel scopre la domestica e il padre insieme, Soledad ha un lampo di genio e fa finta di essersi sentita male per mancanza di respiro, dicendo alla ragazza che Marcos l’ha prontamente soccorsa e le ha slacciato il vestito per riuscire a farla respirare meglio. La scusa sul momento sembra convincere la giovane messicana che si preoccupa per lo stato di salute della donna. Poi più tardi la ragazza parla con la sua amica Natalia e le dice che non sa se credere a questa versione oppure alla sua sensazione che fra i due ci sia una relazione clandestina. La Quesada, però, non pensa che davvero un uomo come Marcos, sposato con una donna così elegante come Felicia, possa essere interessato alle grazie della domestica. Intanto Marcos riceve a casa la visita di Aurelio ma gli dice chiaramente di essere molto nervoso per motivi personali. Il giovane messicano è venuto per parlare di affari e questa volta le sue idee sul commercio con i Paesi belligeranti sembrano essere accolte con favore dal Bacigalupe. Sabina è felice perché il giorno dopo ci sarà l’inaugurazione del ristorante e per distrarre sui nipote Miguel dalle sue pene d’amore gli chiede di aiutarla a fare le selezioni per il nuovo personale di servizio in sala e in cucina.

Sabina si è rivolta anche a Susana e Rosina per riuscire a far circolare la voce della riapertura del locale e avere quante più persone possibili in sala. In questo modo la zia di Liberto riesce a distrarsi un po’ dal pensiero fisso del marito. Rosina, però, si è accorta che suo marito sa qualcosa che non vuole dire né a lei né alla zia e in effetti il Seler non riesce a negarlo. Jacinto è sempre più turbato dalla presenza di Indalecia e dai pensieri impuri che di notte fa su di lei, sentendo molto la mancanza di sua moglie Marcelina. Così chiede aiuto a Servante per riuscire a risolvere il problema ma dall’amico ha solo pessimi consigli. Alodia incontra per strada un giovane sconosciuto molto affascinante che sembra proprio dirigersi verso Acacias 38. Genoveva, che ha sottratto la lettera che Jacinto custodiva per Liberto da parte di Felipe, viene a sapere delle notizie che riguardano suo marito, il quale racconta all’amico di essere ancora in Austria con il suo amato figlio ma che stanno cercando di andare in un’altra nazione per cercare di sfuggire alla guerra. Ramon e Carmen commentano l’impegno con il quale Antonino si sta adoperando per riuscire a farsi perdonare dalla moglie e sono felici nel constatare che le cose fra i due stanno andando sempre meglio e che l’amore ha trionfato. Le domestiche commentano il potere che Lolita ha esercitato sul marito e vorrebbero seguire il suo esempio.

