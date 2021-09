Una vita/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Felipe si offre di difendere Genoveva

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, mercoledì 8 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. Felipe racconta a Ramon delle ultime mosse di Genoveva e il Palacios lo invita a stare attento perché la donna sembra davvero essere intenzionata a rovinarlo. L’avvocato rimugina su questo consiglio e decide di dare filo da torcere alla moglie, iniziando a bruciare tutte le lettere di Marcia. Più tardi Felipe chiede a Jacinto di cambiare la serratura del suo vecchio appartamento e quando Genoveva se ne rende conto gli confessa di aver sempre avuto le chiavi vecchie e di averle usate molte volte, nel tentativo di provocarlo apertamente. Il nervosismo dell’avvocato viene però attenuato da una visita del commissario Mendez che gli porta delle notizie ufficiali: il giudice ha deciso di processare Genoveva per l’assassinio di Marcia. L’avvocato è molto felice tanto che invita il poliziotto ad entrare in casa per festeggiare con lui.

Ildefonso va a pranzo al ristorante di Camino ma la ragazza è molto impegnata a servire i tavoli. Felicia ne approfitta per dire al genero che non vede l’ora che lui e sua figlia le diano un nipotino ma il marchese non reagisce bene a questa richiesta, trovando la donna troppo invadente. Quando Camino viene a sapere dell’intromissione della madre, le dice chiaramente che non deve immischiarsi nel suo matrimonio, poi parla con il marito per scusarsi e fargli presente che non ha fretta di diventare madre. Più tardi Camino incontra Anabel e così si rende conto che l’amica le aveva mandato un biglietto per invitarla a uscire ma la madre non glielo ha mai consegnato. Le due scherzano con troppa intimità e Felicia, vedendo questa scena dal ristorante, irrompe all’esterno e obbliga la figlia a rientrare immediatamente al locale. Arriva il giorno del rinfresco dei Dominguez per festeggiare l’arrivo del nipotino. Marcelina viene a sapere che Servante e Fabiana hanno scelto Alodia per fingere di essere loro figlia e partecipare così al concorso. Intanto arrivano anche Rosina e Susana che sono reduci da una brutta esperienza con Jacques: l’uomo sta cercando in modo insistente la spilla che aveva regalato alla moglie di Armando, tanto da arrivare anche a introdursi nella camera da letto di Rosina per ritrovarla.

Una Vita, anticipazioni 9 settembre 2021

Nella puntata di oggi, giovedì 9 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Felipe capisce finalmente che con lo scontro aperto non otterrà mai nulla da Genoveva. Si reca così a casa sua chiedendole scusa e dicendosi pronto a difenderla nell’imminente procedimento. Dopo essere venuto a sapere che la spilla è nelle mani di Casilda, Jacques cerca in tutti i modi di restare da solo con la domestica per riuscire a capire dove la tenga conservata. Alodia, per fingere di essere davvero la figlia di Servante e Fabiana, inizia a studiare dizione per non far sentire il suo accento andaluso. La novità scatena le antipatie di tutti gli inquilini della soffitta che vogliono essere coinvolti nella messinscena, mettendo in difficoltà i proprietari della locanda.

