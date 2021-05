Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 1 maggio: Cesareo teme che Camino…

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 1 maggio

Nella puntata di oggi, domenica 2 maggio, di Una Vita, Cesareo non riesce a capire per quale motivo Camino abbia detto di andare al mercato e invece ha deciso di andare da Maite. Questi suoi sotterfugi e repentini cambiamenti di idea e di umore insospettiscono il guardiano che decide di indagare meglio e così va all’atelier della nipote di Don Armando per vedere cosa succede e scopre le due donne insieme. Genoveva chiede a Santiago di fare una cosa per lui e l’uomo accetta in cambio di una sostanziosa somma di denaro, di cui parte gli viene data subito e parte dopo la fine del lavoro. Nonostante la ricompensa sia molto generosa, il Becerra appare molto turbato. Marcia va a deporre contro Andrade e quando torna alla pensione, discutendo con Santiago, si rende conto che l’uomo non è chi dice di essere e cerca di metterlo con le spalle al muro.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Genoveva vuole un uomo che la ami...

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe reagisce molto male al rifiuto di Genoveva di sposarlo e inizia a mettere in dubbio i suoi sentimenti. La Salmeron, però, chiarisce i motivi per i quali non intende diventare sua moglie: desidera sposare un uomo che la ami e che non la consideri la sua seconda scelta perché non può avere Marcia. Felipe insiste che un figlio cambia tutto e che nessuno l’ha costretto a chiedere la sua mano. Genoveva conferma che aspettare suo figlio è uno dei regali più belli che la vita potesse farle ma che intende probabilmente crescere questo figlio all’estero, lontano da tutto e da tutti, per farsi una vita nuova. Felipe le chiede di ripensarci e di restare ad Acacias insieme a lui per crescere insieme il bambino ma Genoveva gli chiede di dimostrarle con i fatti il suo interesse a stare con lei. Intanto Marcia affronta Santiago e gli dice che lo ha visto insieme a Ursula travestita da suora. Prima il Becerra prova a negare, poi dice che è stata lei a cercarlo, senza spiegarne i motivi, interrompendo bruscamente la conversazione perché Marcia non gli crede. Più tardi Santiago va a casa di Genoveva e le dice che ha bisogno di parlarle con urgenza e la donna lo fa entrare, poiché ha un’idea di servirsi dell’uomo per risolvere un problema.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 aprile: Genoveva dice no a Felipe?

Casilda racconta a Jacinto di…

Al capezzale di Bellita, Josè le dice parole d’amore molto profonde, giurandole di esserle sempre stata fedele. La Del Campo è felice di aver fatto pace con il marito ma teme che sia arrivata la fine dei suoi giorni perché non si è mai sentita così male. Più tardi lo chiede anche ad Arantxa e lei la rassicura sul fatto che il medico sta solo aspettando i risultati delle analisi per riuscire a trovare la cura adatta. Proprio in quel momento entra Margarita che insiste per preparare il the a Bellita ma la domestica si oppone, dicendole che il medico ha detto che può bere solo brodo di pollo e la sua medicina. La moglie di Carchano è contrariata ma cerca di far finta di nulla e mette nuovamente zizzania fra Bellita e Josè, questa volta senza successo. Camino, dopo aver accettato di conoscere un uomo scelto dalla madre, fa finta di essere di nuovo la ragazza ubbidiente di un tempo. In realtà si tratta solo di una scusa per avere modo di vedere Maite di nascosto. Racconta quindi alla madre di andare ad acquistare degli scampoli di stoffa per fare dei tovaglioli ma in realtà Cesareo scopre che si è recata di nascosto a casa della pittrice. Casilda racconta a Jacinto di aver sognato anche lei la zia Anita che cantava canzoni di Natale e la schiaffeggiava: i due cugini sono convinti che questi sogni vogliano dire qualcosa.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 aprile: finto fidanzato per Camino?





© RIPRODUZIONE RISERVATA