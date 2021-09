Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 1 settembre: i consigli di Anabel a Camino

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, mercoledì 1 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. Genoveva incontra per strada Susana, Carmen e Rosina e ne approfitta per chiedere scusa per il trattamento che ha riservato loro in ospedale. La Salmeron coglie l’occasione per parlare male del marito, raccontando quanto successo con la domestica. Il pettegolezzo inizia a fare il giro di tutto il vicinato e arriva anche alle orecchie degli amici dell’avvocato. Liberto non crede alla storia della violenza e decide di andarne a parlare direttamente con l’amico, ma Felipe purtroppo è costretto ad ammettere che si è svegliato accanto alla domestica completamente nudo ma di non ricordare nulla di tutto quello che è successo in precedenza. Quando il Seler torna a casa viene investito dalle domande di Casilda e si ritrova a respingere una nuova “posposta” di matrimonio per la sua domestica.

Anabel va a trovare Camino al ristorante e le due chiacchierano allegramente prima di essere interrotte dall’arrivo di Felicia. Susana si trova in difficoltà perché è arrivato in città l’amico del marito che le aveva regalato la spilla che lei ha ceduto a Rosina perché la trovava inquietante. Purtroppo Jacques si accorge subito che la don a non indossa la spilla. José vorrebbe rilassarsi dopo aver rinunciato al viaggio in America, ma Bellita invece vuole organizzargli una festa a sorpresa. Genoveva, rientrata a casa, chiama Laura nel suo studio e la paga per il lavoro svolto con Felipe. La domestica, però, vorrebbe capire perché la Salmeron abbia deciso di screditare il marito e la donna confessa che vuole distruggere la sua reputazione, poi la invita a lasciare per qualche giorno la città.

Una Vita, anticipazioni 1 settembre 2021

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Marcos viene messo alle strette da Felicia e così le confessa che si è recato qualche mese prima a Santander per chiedere informazioni su di lei, visto che non l’ha mai dimenticata. Quando ha saputo che si era trasferita ad Acacias, ha deciso di seguirla. Fabiana si lascia convincere da Servante ad accettare il suo invito al cinema, così da rendere ancora più convincente il loro finto matrimonio. Purtroppo, però, si pente subito della decisione presa perché il suo socio si comporta in modo molto rozzo. Anabel appare molto disinibita e diversa da tutte le altre ragazze di Acacias, tanto che inizia a dare consigli a Camino per rendere movimentata la sua vita coniugale. Felicia è preoccupata per la vicinanza tra le due ragazze.

