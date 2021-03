Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 10 marzo: Felicia e Lolita unite contro…

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 10 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 10 marzo, di Una Vita, Felicia si oppone alle lezioni di disegno che Maite vuole dare a Camino ma la pittrice cerca di far capire alla donna che per la ragazza sarebbe davvero un beneficio poter dare una forma al suo senso artistico. Bellita invia di nascosto da Josè dei pacchi alimentari a Margherita, per colmare i suoi sensi di colpa nei confronti della donna. La moglie di Carchano, però, li rimanda indietro ogni volta in modo sdegnato. Felicia e Lolita affrontano Marcellina e le chiedono di smantellare i tavolini che ha messo fuori al chiosco perché rovinano i loro affari. La donna, però, si rifiuta, nonostante Jacinto sia dell’idea di evitare ogni scontro. Felicia organizza il rinfresco a casa sua con tutti i vicini e Felipe si convince finalmente ad annunciare ufficialmente il loro fidanzamento ma vengono interrotti da Ursula che arriva in preda ad un nuovo delirio. Genoveva, molto indispettita, la caccia subito via ma la domestica ha un coltello con il quale la minaccia.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva invita Felicia a casa per un caffè e le racconta che non vuole fare pressioni su Felipe ma spera che l’avvocato si convinca presto ad ufficializzare la loro relazione. Per questo motivo ha deciso di organizzare un rinfresco a casa sua, con tutti i vicini di Acacias, così da far vedere a tutti quale sia il loro rapporto. Felicia intuisce subito che si tratta di un modo, poi, per spingere Felipe a fidanzarsi ufficialmente per mettere fine alle chiacchiere e così si offre di aiutarla. Mentre le due parlano, alla pensione di Fabiana e Servante tutti i domestici hanno contribuito a creare la sorpresa che Santiago ha voluto fare a Marcia fanno festa insieme alla coppia. Felipe sta parlando in strada con Ramon e vede la Sampaio che balla teneramente con il marito e ha un moto di rabbia. Il Palacios lo invita a mettere una pietra sopra a questa storia e a guardare avanti perché la ragazza ha tutto il diritto di provare a far funzionare il suo matrimonio. Appena Ramon va via arriva Genoveva la quale, capendo che Felipe sta soffrendo, lo invita a fare una passeggiata ma l’avvocato ha uno scatto di rabbia e le risponde che invece di dire a lui cosa fare dovrebbe pensare alla sua vita e soprattutto al fatto che continua a tenere a casa sua una pazza pericolosa, senza rivelargli il vero motivo per il quale mostra così tanta compassione.

Maite pazza dei disegni di Camino…

Terminata la festa, Marcia e Santiago ritornano in stanza e l’uomo dice alla moglie che farebbe qualsiasi cosa per vedere il sorriso tornare sul suo volto. Marcia, allora, vorrebbe concedersi a lui per ricompensarlo per lo sforzo fatto ma il marito l’ha blocca dicendo che non vuole che lei si conceda per riconoscenza. Maite va a prendere un caffè al Nuovo Secolo e scopre che anche Camino disegna così le chiede di vedere i suoi lavori e ne riconosce una certa qualità. Propone quindi alla ragazza di darle alcune lezioni di disegno e Camino è molto lusingata e vorrebbe accettare subito ma le risponde che deve comunque parlarne con sua madre. Intanto tutte le signore di Acacias iniziano a guardare con sospetto la pittrice perché ha una personalità molto carismatica e affascina tutti i loro mariti. Quando Ramon dice a Carmen che vorrebbe acquistare un dipinto di Maite, la donna ha un moto di gelosia, anche aizzata da Rosina che assiste alla conversazione. Marcelina e Jacinto hanno mantenuto lo spazio tavolino al di fuori del chiosco per fare un piacere a Servante ma in realtà la donna, con qualche piccolo aggiusto, sta guadagnando molti soldi con questa idea.



