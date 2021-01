Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 11 gennaio: Genoveva pronta a salvare Marcia?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 11 gennaio

Nella puntata di oggi, lunedì 11 gennaio, di Una Vita, Genoveva si rende disponibile ad andare a Barcellona per contattare un medico molto famose che potrebbe essere l’unico in grado di operare Marcia. La Salmeron, ovviamente, vuole solo guadagnare punti agli occhi dei vicini di Acacias e di Felipe, per riconquistare il suo amore, così si offre di pagare anche l’operazione e tutte le spese oltre che organizzare una veglia di preghiera per Marcia invitando tutti i vicini di quartiere. Questo gesto colpisce molto l’avvocato che, oltretutto, è destinato a vivere un’altra grande emozione: dopo l’operazione, Marcia torna in camera e riapre gli occhi. Rosina, per distrarre Susana, cerca di organizzarle un appuntamento con Armando, anche se Liberto non vede di buon occhio questa possibile relazione. Mentre Susana non è interessata ad avere un uomo accanto, Don Armando sembra molto colpito dalla sarta.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Marcia viene riportata in stanza ma è ancora priva di coscienza. Felipe è al suo capezzale e le sussurra parole d’amore mentre Genoveva piange alle sue spalle, pensando che l’uomo che ama non sarà mai suo. Quando Felipe se ne accorge chiede alla donna se sta bene e la Salmeron è costretta a dirgli che vederlo insieme alla Sampaio le ha fatto tornare in mente quando ha perso Samuel. Poi dice all’avvocato che lei sarà sempre al suo fianco e che mette tutto il suo patrimonio e la sua forza d’animo a disposizione di Felipe per salvare la sua amata. Dopo, passato il momento di commozione, Genoveva chiede all’avvocato quanto sappia del passato di Marcia e Felipe ammette di non saperne nulla ma non è infastidito da questo perché per lui la loro vita è iniziata nel momento in cui si sono conosciuti. I due vengono interrotti da Ramon che è venuto in visita per avere notizie di Marcia ma anche perché Mauro gli ha chiesto di parlare in suo nome con l’avvocato. L’Alvarez-Hermoso, però, non ne vuole sapere nulla dell’ex amico e afferma che se Marcia dovesse morire lui non lo potrebbe mai perdonare.

Carchano dice ad Emilio che occorre che siano presenti i genitori di Cinta e Camino perché non può rischiare di girare un intero film e poi non avere l’approvazione delle famiglie. Le due ragazze, però, si oppongono e decidono di girare lo stesso. La prova di recitazioni sembra andare molto bene ma Carchano chiede ad Emilio un piccolo anticipo per far sviluppare la bobina in anticipo. Il Pasamar sembra abbastanza turbato da questa richiesta, perché non immaginava di dover pagare per i provini, ma il produttore specifica che si tratta solo di un prestito e che poi li restituirà. Il Pasamar racconta tutto a Bellita la quale spiega al marito che si tratta dell’ennesimo truffatore. Susana racconta a Liberto e Rosina che non merita il premio del concorso perché il disegno che ha presentato al concorso è stato realizzato da Leandro. La sarta è preoccupata perché se la casa di moda presso la quale lavora il figlio potrebbe licenziarlo se venisse a sapere una cosa del genere. Liberto critica molto la zia per quello che ha fatto. Più tardi quando Ramon chiede al Seler per quale motivo Susana abbia reagito in modo così strano, Liberto dice solo che la sarta ha rinunciato al premio ed è la stessa cosa che dice anche successivamente a Don Armando e ad Antonito, aggiungendo che ha deciso di rinunciare al premio per dare spazio a degli stilisti più giovani ed emergenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA